Real Madrid vs Betis en vivo ahora en LaLiga Santander (0-0)

Difícil papeleta para Mateu. La polémica arbitral ha sido uno de los temas más tratados durante estas semanas, y su actuación seguro que se mirará con lupa

El árbitro que dictará sentencia en el Real Madrid vs Betis de hoy es Mateu Lahoz, un más que experimentado colegiado en Primera División.

El partido Real Madrid vs Betis en vivo se disputará en el Santiago Bernabéu, la casa del Real Madrid con capacidad para 86000 espectadores.

Real Madrid y Betis se han enfrentado unas 105 veces, con 59 victorias para los blancos, 23 empates, y 23 triunfos de la escuadra del Villamarín. La última vez que ambos combinados se batieron en duelo, los chicos de Zinedine Zidane golearían a domicilio por 1-6 al equipo que entrenaba Poyet por aquel entonces.

El Betis puede dar la sorpresa. Los andaluces ya sorprendieron en su partido ante el Barça donde lograron un empate, y Víctor tiene muy claro que su equipo lo puede volver a hacer: "Son similares rivales en cuanto a potencialidad y magnitud. Cuando ya lo has hecho hay un convencimiento de que puedes competir a ese nivel".

La llegada de Víctor Sánchez del Amo al banquillo andaluz trajo consigo mucha polémica pero también al mejor Dani Ceballos. El mediocentro español, catalogado como una de las mejor promesas nacionales, está en el mejor momento de su carrera y su partido en Chamartín puede ser una nueva confirmación para ello. Ante el Barcelona se salió y contra el Madrid también lo puede hacer. Ojo con él.

El Betis, por su parte, tiene que salir a morder en Concha Espina. Los verdiblancos han ganado un solo partido de los últimos nueve, cuando derrotaron al Málaga en La Rosaleda por 1-2. Siete puntos de veintisiete posibles no son el mejor balance para un conjunto que todavía no ha asegurado, ni mucho menos, su salvación esta temporada.

El propio entrenador galo habló en la rueda de prensa previa al partido y dejó varios detalles: “La Liga hace mucho tiempo que no la ganamos, cinco o seis años. Es una motivación tremenda. No podemos jugar cada tres días de la misma manera, con la misma intensidad y determinación. Es normal. Estamos motivados para las dos cosas, Champions y Liga. Este año queremos conseguir esta Liga.

Segundos en la tabla con un partido menos y un punto por detrás del Barça, Zinedine Zidane no debería de andarse con rodeos en el once inicial. El debate de la BBC está siendo "trending topic" estas semanas en Valdebebas, pero tan solo el técnico francés es que el tiene la potestad para formar las alineaciones y por ahora no parece ser que esto vaya a cambiar. Bale, Benzema y Cristiano empiezan siempre.

Es cierto que la última vez que el Betis visitó el Bernabéu, los verdiblancos encajaron cinco goles y nunca fueron rivales para el Madrid, pero poco o nada importa ya cuando el momento más crucial de la temporada está al caer y cualquier punto es oro.

Los blancos llegan con necesidad de ganar al Real Madrid vs Betis en vivo de hoy. Los merengues vienen de una exhibición en Ipurúa donde derrotaron al Éibar por 0-4, pero volvieron a bajar el nivel en Champions League ante el Nápoles, sobre todo durante los primeros 50 minutos. De no ser por Sergio Ramos, quizá los madridistas estarían fuera de la Copa de Europa.

¡Muy buenas a todos/as! Nueva jornada de La Liga. Real Madrid vs Betis jugarán en vivo este fin de semana en lo que se espera que sea un encuentro tranquilo para los blancos debido a la racha de los béticos en Chamartín en los últimos años. ¡Empecemos!