Gordillo, historia de ambos clubes. Imagen: realbetis.es

El Real Madrid recibe al Betis en el Estadio Santiago Bernabéu en su vuelta a la competición liguera tras su pase a cuartos de final de la Champions League. El último enfrentamiento se saldó con un 1-6 a favor de los blancos. Un encuentro en el que faltó en la grada por recomendación médica Rafael Gordillo.

Nacido en Almendralejo el 24 de febrero de 1957, Gordillo es conocido y reconocido por ser el lateral indomable que marcó una época en el fútbol español. Era fácil de distinguir en el terreno de juego, pues acostumbraba a jugar sin espinilleras y con las medias bajadas. El lateral recorrió la banda izquierda del Villamarín 15 temporadas, y la del Bernabéu durante siete.

Gordillo es una leyenda, especialmente para la afición bética. El Betis fue su casa, y le consideran un ídolo y un orgullo por defender su escudo. El lateral siempre devolvió el cariño y en la actualidad es presidente de la Fundación RBB y director de relaciones institucionales del Real Betis, así como presidente de la Comisión Organizadora del Centenario de Benito Villamarín.

Su fichaje por el Real Madrid no fue fácil. "Mi salida fue forzada, tenía 28 años y tres niños y no quería irme. Pasé tres meses fatales, me costó mucho adaptarme al Madrid. Echaba de menos mi club, mi tierra, mi gente... Desde que me fui mi cabeza estaba en regresar", reconocía tiempo después Gordillo.

Con la selección española Rafael Gordillo jugó 75 partidos internacionales (59 de ellos durante las temporadas que fue jugador del Real Betis), participando en dos Campeonatos Mundiales (España-82 y México-86) y tres Eurocopas (Italia-80; Francia-84 y Alemania-88). Además, fue titular en la noche mágica del 12-1 a Malta.

En el verano de 1992 regresó al Betis, que se encontraba en Segunda División, contribuyendo al ascenso al año siguiente. Esta segunda etapa se cerró en 1995 y el colofón fue un partido homenaje entre los dos clubes de su carrera deportiva, Real Madrid y Real Betis.

Como anécdota a destacar Gordillo es el único jugador español (con la excepción de Alfredo di Stéfano) en la lista de los 30 mejores jugadores del siglo XX de France Football elegidos por ganadores previos del Balón de Oro.

"No haber jugado en el Madrid es una espina clavada", decía el ídolo bético Joaquín hace unos días. El extremo no siguió los pasos de 'El Gordo'. No sabemos si sí seguirá la senda el joven Dani Ceballos, quien con solo 20 años ya es el líder indiscutible de los verdiblancos, y a quien el Real Madrid le sigue de cerca desde hace dos años, cuando tuvo oportunidad de fichar por los blancos, pero decidió continuar y consolidarse como jugador en el Betis.