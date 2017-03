Análisis del Rival: Betis, una victoria para acercarse al objetivo

Google Plus

Real Betis Balompié y Real Madrid se enfrentan el domingo en el Santiago Bernabéu, un partido que en principio parece muy cuesta arriba para los verdiblancos. El Betis es uno de los peores visitantes de la competición y eso sumado a que les toca visitar el Santiago Bernabéu se antoja misión imposible para los de la palmera. El equipo que entrena Víctor Sánchez del Amo no llega en su mejor momento de la temporada, Europa es un sueño imposible, aún así el descenso también está lejos, lo que augura una travesía por el desierto en este final de Liga.

Los andaluces llegan al Bernabéu recuperando efectivos, tienen a casi todo el equipo disponible, sin embargo, llegan con unos pobres siete de los últimos 27 puntos posibles. Por su parte el Real Madrid tampoco atraviesa el mejor momento de la campaña, a pesar de ello está mejor que los béticos.

El equipo que entrena Zinedine Zidane, a pesar de que sigue en la pelea por la Liga ha perdido el liderato, ahora en manos del FC Barcelona (aunque los blancos siguen contando con un partido aún por disputar ante el Celta), además han sudado tinta para sacar adelante los partidos, sobre todo en los últimos cuatro encuentros donde suma dos victorias, ambas a domicilio, un empate en el Bernabéu y una derrota en Mestalla, además ha encajado ocho goles en esos cuatro partidos, dato que hace soñar al Betis con tomar el Bernabéu.

El Betis sufre fuera del Villamarín

Es un hecho, a este Real Betis no se le dan bien los desplazamientos fuera de Heliópolis. De momento solo ha conseguido los tres puntos en tres partidos fuera de casa, en Pamplona, Málaga y Valencia. La primera fue en la tercera jornada ante el conjunto Che, una remontada que acabó 2-3 y con los puntos en las arcas béticas. La segunda fue en Pamplona, victoria fácil verdiblanca ante un equipo con muchos problemas, y la tercera y última victoria bética fuera se produjo hace un par de semanas, cuando casi habían olvidado lo que era ganar fuera en Málaga.

A pesar de esta mala cosecha de resultados hay algún dato engañoso, nos referimos concretamente a dos encuentros. El primero es el Gran Derbi, donde ante el Sevilla CF salió derrotado 1-0 y con polémica arbitral, algo parecido le ocurrió ante el Depor el pasado miércoles donde un dudoso penalti acabó siendo el empate a uno y el posterior reparto de puntos.

El Santiago Bernabéu territorio comanche verdiblanco

Históricamente, al Real Betis Balompié no se le ha dado nada bien el templo blanco. Lo demuestran los datos, muy pocas victorias, muy pocos goles a favor, muchos en contra y sobretodo goleadas escandalosas.

El conjunto verdiblanco ha visitado el Bernabéu en 50 ocasiones en partidos ligueros. En esas 50 visitas ha cosechado cinco victorias, siete empates y 38 derrotas. Una cifra paupérrima, traducido al actual sistema de puntuación, es decir, tres puntos por victoria y uno por empate, el Betis ha conseguido un total de 22 puntos de los 150 posibles en el Bernabéu. En el tema goleador, las cifras son peores aún para los sevillanos. Ya que en sus 50 visitas a Concha Espina solo ha marcado 38 goles, mientras que ha recibido 139 tantos blancos.

El Real Betis no gana un partido en el Bernabéu desde hace 19 años, concretamente el día cuatro de octubre de 1998, cuando gracias a un tanto de Finidi George se impuso al equipo blanco por 0-1. La victoria más abultada de los de la palmera en Madrid fue un 0-2 en el 95, mientras que su victoria más repetida es el 0-1, en cuatro ocasiones.

Por el lado de la derrota, el Betis ha sufrido goleadas escandalosas, incluyendo la más abultada un 7-1 en el 59, pero también ha caído 6-1 en dos ocasiones, una vez 6-0, dos 5-0, otro par de veces por 5-1 y la derrota más repetida son tres resultados, el 2-0, el 3-0 y el 4-1 en cinco ocasiones cada uno.

La temporada del Betis en estadísticas

Nos alejamos de la historia para meternos de lleno en el presente. Analizamos la actual temporada bética, en estadísticas oficiales, apartándonos de las sensaciones.

El Betis, llega al Bernabéu como decimocuarto clasificado con 28 puntos, cosechados en siete victorias, siete empates y doce derrotas. Teniendo como ya explicamos arriba mejor bagaje en el Benito Villamarín. En casa el Betis ha defendido 18 de los 42 puntos en juego, lo que supone que un 42% de los puntos se quedan en Heliópolis. También esos 18 son un 64% de los puntos totales de la temporada. Fuera del Villamarín la cosa cambia, ya que el Betis ha conseguido solo 10 de los 36 puntos en juego, esto suma un pésimo 27,7% de los puntos diputados lejos de Sevilla.

En el tema de los goles el Real Betis, también mantiene esa leve mejora cuando juega en casa. En el Villamarín, el Betis ha marcado 16 goles y ha recibido 18, mientras que en las visitas ha visto puerta en 12 ocasiones y le han perforado la red en 24. En total da un bagaje de 28 tantos a favor y la friolera de 42 en contra en 26 partidos. El Betis es el quinto equipo de la Liga Santander que menos goles marca y el octavo que más encaja. Para acabar con las dianas hay que comentar que su Capocannoniere es Rubén Castro (máximo goleador de la historia del club) con ocho tantos.

En cuanto a la organización del juego el Betis ha dado un total de 9813 pases, la sexta cifra más baja de la liga, solo han dado menos Sporting, Granada, Alavés, Leganés y Osasuna. Además está muy alejado de los 16083 que ha dado el Barça (mejor organizador del campeonato). El jugador que más pases ha realizado esta temporada vistiendo la camiseta verdiblanca es el brasileño Petros, en total ha dado 878 pases.

En el apartado disciplinario, los andaluces son el cuarto equipo empatado con el Granada CF que más amarillas ha visto, un total de 76, teniendo en el argentino Pezzella al más amonestado con ocho cartulinas. El Betis también ha visto cuatro tarjetas rojas esta campaña.

El técnico: Víctor Sánchez del Amo

El del Bernabéu, será un partido especial para el técnico madrileño, ya que defendió durante tres temporadas la elástica madridista. Nacido en Madrid, estuvo desde pequeño ligado al club blanco, jugando en el primer equipo desde 1995 hasta 1998.

Como entrenador Víctor, afronta su segunda etapa como técnico jefe. La temporada pasada, dirigió al Deportivo aunque no acabó la temporada, este año, tras dirigir tan solo dos partidos al Olympiacos griego, y gracias a la destitución del uruguayo Gustavo Poyet, el doce de noviembre se hacía cargo del Real Betis Balompié.

"A ver si logramos ese reto, entendemos la dificultad que tiene pero tenemos posibilidades y vamos a tratar de aprovecharlas"

En rueda de prensa habló Víctor sobre el partido ante el Real Madrid, un reto que les motiva: "El calendario está marcado. Afrontamos cada partido de la misma manera, con la máxima ilusión, concentración y atención para tratar de conseguir una victoria independientemente de la magnitud del rival. Tenemos referencias de situaciones parecidas como cuando nos enfrentamos al Barça. Vamos a ir al Bernabéu con toda nuestra intención de buscar una victoria, algo que sería muy importante".

"Lo entiendo perfectamente, eso está ligado a nuestra profesión".

Palabras del propio Víctor sobre las críticas que se ciernen sobre él. A pesar de que el equipo parece que no va a descender, siete de los últimos 27 puntos han traído a los críticos que le ven fuera del equipo: "Hay miles de debates y opiniones, las entendemos todas. Esta explicación demuestra que hay mucha información que no se tiene para hacer muchas de las valoraciones que se hacen a nivel de aficionado. Con esa información que no se tiene se está más lejos de la realidad".

La Estrella: Rubén Castro

Asi es, a sus 35 años, el grancanario sigue siendo la máxima estrella del Real Betis. Desde su llega en el año 2010, Rubén Castro no ha dejado de batir récords, de hecho ya es el máximo goleador del Betis en toda su historia con más de 130 goles, un hito al alcance de muy pocos en un equipo de los grandes de España (campeón de la liga en 1935), a pesar de que no atraviese su mejor momento.

De momento esta temporada, ya es el máximo goleador del equipo, lleva ocho tantos en Liga Santander. A pesar de ello, Víctor no ha contado con él en las dos últimas salidas del Betis, pero todo apunta a que estará ante el Real Madrid.

Bajas: Lesionados y sancionados

Por suerte para los aficionados béticos, este apartado será muy corto. Esto se debe a que el Real Betis Balompié solo presenta dos bajas esta jornada, ambos por lesión. El primero es Jonas Martin el francés que con una Elongación en el semimembranoso será baja hasta abril, mientras que su compañero José Carlos Ramírez será baja esta jornada por Pubalgia.

Último entrenamiento antes del choque

En este vídeo podrás comprobar un extracto del último entrenamiento de preparación del Real Betis Balompié para el partido del Bernabéu ante el Real Madrid.

