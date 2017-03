Asensio en el Once de Oro de Futbol Draft

Google Plus

Marco Asensio posando con el trofeo. (Twitter de Asensio)

Marco Asensio Willemsen es uno de los jóvenes talentos del fútbol español. Su gran habilidad con el balón, su visión de juego y sus cualidades técnicas le hacen ser un centrocampista más que completo. Se formó en las categorías inferiores de su ciudad natal, Mallorca, y en el 2014 ya estaba en el primer equipo. En diciembre de esa misma temporada fichaba por el club de sus sueños, el Real Madrid, aunque continuaría cedido en el conjunto balear hasta verano.

Tras ganar el Europeo Sub-19 y ser elegido como el mejor jugador del torneo, el 4 de agosto de 2015 debutó con la camiseta blanca, en la victoria del Real Madrid en la Copa Audi. La siguiente temporada fue cedido al RCD Español, y sus actuaciones realizadas durante esos meses fueron suficientes para que Zinedine Zidane contase con él para la temporada 2016-2017.

Debutó en partido oficial el 9 de agosto de 2016, en el partido donde se conseguiría la tercera Supercopa de Europa del club en parte gracias a él, que marcó el primer gol del encuentro. En su debut en Liga el 21 de agosto Marco Asensio anotó otro tanto, esta vez frente a la Real Sociedad. Sus actuaciones estelares no terminaron aquí, en su primer partido de Copa del Rey anotó nuevamente en la victoria por uno a siete frente a la Cultural Leonesa. El mallorquín ha conseguido marcar en sus debuts en cada una de las competiciones.

Sus grandes actuaciones continúan, y es por eso que Futbol Draft, la organización de apoyo y promoción de la cantera del fútbol español, le ha incluido en el Once de Oro de 2016. Asensio lo agradecía en la red social twitter con el siguiente mensaje: ''Orgulloso de estar incluido en el once de oro. Gracias Futbol Draft por este reconocimiento''. Estos once jugadores son elegidos por el comité técnico, presidido por el exseleccionador nacional Iñaki Sáez, como los mejores futbolistas españoles de 16 a 20 años.

Este prometedor once está formado por Antonio Sivera, Pol Lirola, Aarón Martín, Jesús Vallejo, Jorge Meré, Daniel Ceballos, Mikel Merino, Javier Ontiveros, Mikel Oyarzabal, Marco Asensio y Borja Mayoral.