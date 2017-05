Google Plus

Butragueño: "Este equipo es admirable en todos los aspectos"

Emilio Butragueño, Director de Relaciones Institucionales del Real Madrid ha atendido a la televisión del club al finalizar el partido de liga que les ha enfrentado al Valencia. Butragueño se mostró satisfecho con la victoria conseguida aunque reconoce que al equipo le faltó rematar el resultado para no sufrir: "El equipo ha merecido la victoria, pero no conseguimos ese segundo gol de la tranquilidad y el 1-0 no es ventaja en realidad porque cualquier accidente te lleva a un empate. El público ha estado sensacional, siendo consciente de la situación. Los jugadores también estuvieron muy bien y consiguieron un gol extraordinario".

Para Butragueño, en el primer gol “el movimiento de Cristiano es sensacional, haciendo dos desmarques en la misma jugada, igual que el centro de Carvajal y, por supuesto, el remate". Respecto al segundo gol, el directivo ha dejado claro que cuentan con el mejor lateral izquierdo de la liga: "Marcelo tiene creatividad en los momentos críticos. Los jugadores merecían la victoria, pero ya sabemos cómo es el fútbol".

Al igual que Nacho, Emilio Butragueño se mostró encantado con el devenir del partido y con esa intensidad que hace al Madrid luchar hasta el final: "Este equipo es admirable en todos los aspectos, aquí hasta que no pita el árbitro... Por eso este estadio es fascinante, mágico".

Por último se le preguntó por el partido de semifinales que el martes les enfrenta al Atlético y del que el Real Madrid esperará sacar un buen resultado de cara al partido del Calderón: "Es la séptima semifinal seguida, no hay precedentes. Queremos más, somos el Madrid, y vamos a hacer todo lo posible para llegar a la final. La tensión que está viviendo el equipo, con una final cada tres días, también nos da una idea de la categoría de estos jugadores.

Concluyó citando a la afición blanca a animar a su equipo como en las grandes ocasiones: "El martes toca otra final contra un rival con una estructura defensiva muy sólida, que no concede ocasiones, que casi no encaja goles, que nos va a exigir lo mejor, pero contamos con el apoyo del público, que sabe lo que significa la cita, que va a empujar desde el primer minuto".