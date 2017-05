La historia a favor del Real Madrid en las semis de Champions

realmadrid.com

Cuando se enfrentan el Real Madrid y el Atlético de Madrid el mundo futbolístico se para. Pero si hablamos de un duelo europeo, millones de almas y gargantas se unen para animar al equipo de su vida. 2 de mayo de 2017, Santiago Bernabéu (ida de semifinales). 10 de mayo de 2017, Vicente Calderón (vuelta de semifinales y último partido europeo en la casa rojiblanca).

El Real Madrid buscará ser el primer equipo en conseguir ganar la Champions dos años consecutivos, mientras que el equipo de Manzanares luchará por hacer real el dicho de "a la tercera va la vencida" y conseguir la revancha que le coloque en su tercera final en cuatro años.

El sorteo evitó la posibilidad de que los equipos de Zidane y Simeone se volvieran a ver la cara en una final de la Champions. Primero fue Lisboa, y el año pasado Milan. La afición rojiblanca, en su gran mayoría, no quería de ninguna manera un duelo con el Madrid en la final. Perder dos finales con el eterno rival acaba quemando, pero no ha agotado la ilusión, inagotable para los colchoneros. Solo algunos valientes y "locos" querían un nuevo derbi madrileño en la final. No "locos" por ser un sueño imposible, que no lo es para el Atleti, sino por querer volver a vivir un remolino de emociones que pueden volver a tener un fatal desenlace para los del 'Cholo'.

El pase a Cardiff está en juego en el que será el quinto enfrentamiento entre merengues y colchoneros en la Liga de Campeones, todos con final feliz para el Real Madrid. El primer encuentro europeo fue en las semifinales de 1959, cuyo héroe fue Puskás. El resto de partidos han sido en la historia reciente. En 2014 un gol de Sergio Ramos en el minuto 93 provocó la prórroga en la que un Atleti agotado no pudo hacer frente a un Real Madrid que perseguía la Décima desde hacía 12 años. En 2015 fue el mexicano 'Chicharito' quien en cuartos de final eliminó al Atleti con un gol en el sprint del partido. Y en 2016, otra final de infarto que se alargó hasta los penaltis donde Juanfran y el palo evitaron que el Atleti levantara la deseada Champions.

La historia y la suerte del Real Madrid en la recta final de los partidos se opone a la crueldad de la historia con el Atleti. Tan cerca pero sin resultados. La han rozado, la han tenido durante minutos, pero siempre han visto al Real Madrid alzar la Champions al cielo. Si hay una generación de jugadores del Atleti que puede conseguir la primera Champions es esta, pero si hay un equipo que siempre está dispuesto a impedir ese sueño y alargar su leyenda es el Real Madrid. La historia está escrita, pero la historia también está para cambiarla. El Real Madrid de Zidane, Ramos y Cristiano, o el Atleti de Simeone, Godín y Griezmann...¿quién viajará a Cardiff?