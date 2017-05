Zidane: "El Atlético cada año se supera, no podemos pensar en el pasado"

Google Plus

Zidane y Carvajal en rueda de prensa/ FOTOGRAFÍA: Daniel Nieto (VAVEL).

Tras la épica victoria ante el Valencia, el Real Madrid fija todos los sentidos en el partido que se disputará este martes ante el Atlético de Madrid. Vuelve la Champions, y vuelve contra el eterno rival. Los dos grandes equipos de la ciudad se verán las caras en la ida de semifinales de la máxima competición europea en el estadio Santiago Bernabéu, a partir de las 20:45 horas. Zinedine Zidane compareció junto a Carvajal en la rueda de prensa previa al choque.

El galo quiso recalcar la importancia de centrar todos los sentidos en el partido de ida. Además pidió al público del Bernabéu que vuelva a apoyar al equipo como lo hizo ante el Valencia: "Sabemos la importancia de este primer partido. Hay que pensar en este, no en la vuelta. Tenemos que intentar hacerlo bien desde el primer minuto, y hasta el final. Pedimos a la afición que esté con nosotros, igual que el pasado fin de semana contra el Valencia. Es una semifinal, pero el público del Bernabéu siempre es un plus para el equipo".

Al igual que Carvajal, obvió lo que ha pasado en enfrentamientos anteriores. Lo único que le importa es el presente, y pasa por el partido del martes ante el máximo rival: "Para ellos y para nosotros es un partido que cuenta con una motivación extra. En el pasado pasaron cosas, pero no puedes apoyarte en ello. Es un partido diferente, van a intentar ir a por la final".

Quedarse con diez jugadores ante un equipo como el Atlético puede decantar la eliminatoria, y como consecuente el pase a la final. Zidane confía en que sus futbolistas son conscientes de ello, aunque sabe que en un hipotético caso no perderían los papeles: "El equipo tiene que asimilar que es posible quedarse con diez. Como contra el Barcelona, y como le pasó al Bayern. Casemiro es un jugador fuerte físicamente, pero no le voy a decir que cambie su juego. Él sabe que es preferible evitar una expulsión".

"No hay favorito en esta eliminatoria"

Keylor Navas tendrá una presión añadida. Últimamente se encuentra en el ojo del huracán por no ser capaz de dejar la portería a cero, pero Zidane le quita hierro al asunto: "Se encuentra muy bien. Se habla mucho de otras cosas, pero él está concentrado en su papel, y en lo que tiene que hacer".

Sobre su futuro en el Real Madrid fue escueto. No confirmó su continuidad para el año que viene, ya que según el francés ahora sólo piensa en el partido ante el Atlético: "Sólo estoy concentrado en el enfrentamiento de mañana. Lo que me interesa a mí es esto, no lo que vaya a pasar en el futuro".

Analizó la situación de James Rodríguez, aunque no quiso desvelar si tendrá minutos ante el Atlético. El sábado pasado fue titular contra el Valencia, pero no deslumbró: "Los partidos de James han sido buenos. Tiene posibilidades, pero no puedo confirmar si jugará el partido".

Además recalcó que el Atlético cada año se supera. El trabajo que realizan todos los años para superarse es envidiable, aunque asume que ambos equipos ya se conocen, y eso siempre es importante: "Cada año son mejores. Es un equipo que a nosotros nos pone siempre en dificultades. Siempre luchan, pelean, y utilizan sus armas de la mejor manera. Nosotros también las tenemos, y vamos a intentar pensar en nuestro partido. Les conocemos pero ellos también nos conocen. Hemos preparado muy bien el partido, y estamos listos para jugar".

"Varane está recuperado"

Zidane elogió una vez más a Cristiano Ronaldo. Sabe que contar con el portugués enchufado significaría un plus a favor de los suyos en la eliminatoria: "Los datos de Cristiano son impresionantes. Yo tuve la suerte de jugar contra él, y vi que era un jugador extraordinario. Le tengo una envidia sana porque yo no metía tantos goles, daba pases, pero no tenía esa capacidad.

De igual manera se deshizo en elogios con Marcelo. El brasileño fue el gran protagonista en el partido ante el Valencia marcando el gol de la victoria, que daba tres puntos vitales para el título: "Marcelo es un jugador fundamental para nuestro equipo. Llega en el mejor momento de su carrera. Él vive del presente, y siempre quiere más, lo que ayuda al equipo. Está demostrando que es un magnífico jugador".

Por último quiso recalcar que su equipo está listo, y totalmente acostumbrado para partidos tan exigentes: "La ansiedad y el estrés es una cosa que hay que aceptar en el fútbol. Cuando se llega a final de temporada siempre hay una presión extra. Estamos acostumbrados a este tipo de partidos".