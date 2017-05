Zidane: "No hemos ganado nada, todavía"

Zinedine Zidane dirigiendo un encuentro | Foto: Daniel Nieto (VAVEL)

Los de Zizou han hecho esta noche uno de sus mejores partidos ante un gran rival, el Atlético de Madrid. Los blancos se han impuesto al equipo de Simeone por un 3-0 en el partido de ida de semifinales de la Champions League en el Santiago Bernabéu. El autor de los tres tantos ha sido Cristiano Ronaldo.

Análisis del partido

"Yo creo que hicimos un gran partido porque no es nada fácil meter tres goles esta noche. Creo que hicimos una primera media hora fantástica. Hemos tenido muchas ocasiones para meter el segundo, pero lo hicimos en la segunda parte; entonces podemos estar muy contentos con el partido, con los tres goles y, sobre todo, con mantener en nuestra casa la portería a cero, que eso en las eliminatorias es muy importante. No sé si es el mejor partido, pero es un gran partido", declaró el entrenador blanco.

Mirada puesta en la final en Cardiff

"Para nada, tenemos un partido de vuelta. Nosotros interpretamos muy bien el partido. Yo creo que lo preparamos bien sabiendo la fuerza del rival y nuestra fuerza, también. Podemos decir que hoy hemos sido superiores porque cuando miras el partido y el marcador es 3-0, significa que hicimos un gran partido. Pero sabemos que tenemos un partido de vuelta y lo tenemos que trabajar, luchar porque vamos a sufrir allí seguro", explicaba Zidane.

Controlar la euforia

”Hoy podemos estar contentos y felices y disfrutar de lo que hicimos. Pero todavía nos queda mucho en la Champions y en la Liga. No hemos ganado nada, todavía. Y no creo que vayamos a tener euforia. Hoy vamos a disfrutar, vamos descansar y pensar en el partido del sábado, que tenemos un partido importante de Liga”, admitía el francés.

Cristiano

“El gol lo tiene. Hay otros que lo tienen un poco menos, pero él por eso es único. Él sabe que de vez en cuando tiene también que descansar, con todos los partidos que hace todo el año y más la acumulación de otros años, lo sabe porque es inteligente y debe descansar", comentaba sobre el gran momento de forma del portugués en esta recta final.

"Con respecto a los demás jugadores, es impresionante porque sale uno, entra otro y lo hacen fenomenal. El dibujo hoy en día, nosotros sabemos como tenemos jugar, podemos salir con un dibujo al inicio y luego cambiar y con el cambio es mejor todavía y eso es bueno. Entramos con Isco hoy, por ejemplo, al inicio del partido que se metía entre líneas y lo ha hecho fenomenal. Luego, teniendo un poco más de amplitud con Lucas y con Marco, y más equilibrio defensivo. Estoy contento de todos los jugadores", aclaraba.

Futuro de Zidane

“Estoy feliz, todos los días disfruto de lo que estoy haciendo con mis jugadores. Tu sabes que nosotros no hemos ganado nada. Lo más importante es estar siempre enchufados todos y yo el primero con ellos. Me alegro de que, por ejemplo, esta noche hicimos un gran partido, eso sí, porque no es nada fácil lo que estamos haciendo marcando tres goles a un rival complicado y, sobre todo, tener la portería a cero”, reconocía el galo.

Potencial del Real Madrid

“Es la idea que tenemos, la idea de jugar siempre porque tenemos jugadores muy buenos y con paciencia siempre. Nosotros podemos hacer daño a cualquier equipo y hemos tenido, sobre todo, una primera media hora fantástica en el ritmo, en la intensidad que metimos y técnicamente estuvimos muy acertados. Luego, hemos tenido cinco o diez minutos un poco complicados y en la segunda parte estuvimos muy efectivos: con pocas ocasiones hicimos dos goles. Podemos estar contentos sobre todo porque técnicamente interpretamos muy bien el partido", analizaba Zidane.

Partido en el Calderón

“Tú puedes meter también cuatro, cinco, seis. En el fútbol no existe partido fácil. Nosotros sabemos que vamos a tener que hacer un partido igual, perfecto allí para pasar la eliminatoria”, negaba el francés sobre la 'facilidad' para el partido de vuelta.

Nacho

Zidane valoraba la temporada del defensa como “muy alto" y añadía que "es un jugador que puede jugar en cualquier sitio de atrás. Haciéndolo bien en cada sitio. Puede jugar de lateral derecho, izquierdo o central, lo hace fenomenal. Siempre está preparado, pero lo que me impresiona de él es que siempre está concentrado en cada cosa que tiene que hacer. Para él, estar concentrado es siempre lo más importante. Me alegro por él."

Los 'no titulares'

“Nosotros intentamos transmitir a la plantilla que son 23 o 24 jugadores, todos muy buenos. Desde que he cogido este cargo, siempre he dicho que para mí todos van a ser importantes en este club. Al final, cuando sale uno y entra otro no cambia nada. Tengo la suerte de tener a estos jugadores, nada más. Luego el mensaje el mismo, nosotros intentamos jugar, disfrutar y funciona porque son muy buenos", hacía referencia el técnico sobre el caso de Isco, Asensio y Lucas Vázquez.

Sensaciones del partido

“Es algo diferente, distinto. Es cierto que cuando mis jugadores marcan no me contengo, todos salen y todos podemos ver todo lo que siento en el interior porque no oculto nada. Este trabajo cuesta mucho y cuando marcamos me alegro tanto como los jugadores. Con respecto a las sensaciones entre los jugadores y los entrenadores, ahora mismo estoy viviendo algo increíble y, como decía antes, estoy muy contento de lo que estoy haciendo ahora y de mi trabajo cotidiano. Espero que esto dure lo que tenga que durar, pero estoy muy contento de vivirlo ahora mismo", concluía.