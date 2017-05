Asensio: "El resultado refleja lo que se ha visto en el campo"

Google Plus

Marco Asensio entró en el minuto 68 | Imagen: Real Madrid

El Real Madrid tiene medio pie en Cardiff gracias al hat-trick de Cristiano Ronaldo en la ida de semifinales de Champions League. Tras la victoria frente al Atlético, Marco Asensio atendió a la prensa para analizar la victoria. El canterano del Madrid entró en el minuto 68 sustituyendo a Isco y aportó frescura y velocidad a la victoria del Real Madrid por 3 goles a 0. "Hemos hecho un gran partido, muy completo desde el principio hasta el final. El resultado refleja lo que se ha visto en el campo", declaró el mallorquín.

Asensio se mostró más que satisfecho con el partido del equipo. Además de optimista, fue prudente con el resultado y señaló que no hay que confiarse en el partido de vuelta en el Vicente Calderón: "Sabemos que es un resultado muy bueno para la vuelta, pero hay que ir al Calderón con la máxima concentración. Siempre queremos más. Después del primero, queremos el segundo y después el tercero porque nunca se sabe..."

"Sabemos que es un resultado muy bueno para la vuelta, pero hay que ir al Calderón con la máxima concentración"

El jugador del Real Madrid protagonizó algunas de las jugadas más peligrosas de su equipo en ataque y también colaboró fervientemente en las labores defensivas. En relación con el aspecto defensivo, Marco Asensio destacó la importancia de no haber recibido goles en casa: "Sabíamos que era muy importante no encajar gol en casa. Lo más importante es meter tres goles y no encajar ninguno".

No pudieron faltar los halagos a Cristiano Ronaldo. "De Cristiano sólo puedo decir que siempre se supera”, declaró brevemente Asensio, que terminó agradeciendo el apoyo de la afición blanca: “Tenemos que darles las gracias porque siempre que lo necesitamos nos empuja y son el jugador número 12".

El próximo diez de mayo en el Vicente Calderón el Real Madrid buscará certificar su pase a la final de Cardiff. Un partido en el que Marco Asensio espera disputar algunos minutos.