Cristiano: "Felicito a mis compañeros, el equipo ha estado tremendo"

El Bernabéu, rendido una noche más a los pies de Cristiano Ronaldo | Fotografía: Dani Nieto (VAVEL)

El mundo del fútbol se rinde, una noche más, a los pies de Cristiano Ronaldo. El portugués sella media eliminatoria y es el máximo responsable de que el Real Madrid dé un paso de gigante hacia la final de Cardiff, el próximo sábado 3 de junio. Siendo el autor de tres goles que obliga al Atlético a realizar una noche épica e histórica. Tendrían que repetir la famosa goleada del 7 febrero de 2015. Un 4-0 que escribió una de las tardes más gloriosas del Atlético y una victoria con sabor a venganza después de perder la final de Lisboa en el minuto 93. Minuto que les condenó. Uno de los grandes señalados de aquella horrorosa derrota blanca en el Calderón fue Cristiano Ronaldo, que pocas horas después se marchó a celebrar su 30 cumpleaños acompañado de su familia, amigos e integrantes del Real Madrid. Se vivieron días difíciles en la vida de Cristiano. La afición no se tomó muy bien esa celebración de cumpleaños, después de recibir semejante goleada del vecino.

Cristiano elogia el trabajo que han realizado sus compañeros

El jugador se muestra orgulloso del trabajo que ha realizado el equipo: "Felicito a mis compañeros. El equipo ha hecho un partido total, ha estado tremendo. Me tocó a mí hacer los goles, pero el equipo jugó bien de principio a fin". Sobre el partido de vuelta, no se confía e irán a por la victoria en el Calderón: “La eliminatoria no está cerrada. Tenemos una buena ventaja, pero este resultado no es definitivo. El Atlético es un gran equipo. No está en semifinales por casualidad".​

​"Siempre doy todo por la afición. Solo quiero que no me silben"

Además, Cristiano ha anotado esta noche su gol número 400 con el Real Madrid, todo un hito histórico, del que se muestra orgulloso: “Estoy feliz porque he marcado mi gol 400 con el Real Madrid. Los goles vienen de forma natural y normal”. También da un toque de atención a todos aquellos aficionados que se dedican más a silbar que a animar: “Siempre intentaré darlo todo por ellos. Solo quiero que no me silben”.

Ha anotado ante el Atlético su gol número 400 con la camiseta blanca

Cristiano vuelve a demostrar el porqué es el mejor jugador y el mayor goleador de la historia del Real Madrid. Partido tras partido sigue respondiendo a aquellos que durante esos días y en los últimos años le criticaron e incluso a aquellos que demandaban insistentemente su marcha del conjunto blanco. Hoy, él solito, le brinda al Madrid la oportunidad de coronarse por segundo año consecutivo como campeón de la Champions. Ha anotado ocho goles en los últimos tres partidos de Champions. Ante Bayern y Atlético. El portugués no se arruga en las grandes batallas y se convierte en el jugador más decisivo de su equipo. Ya se está empezando a grabar su nombre en el próximo Balón de Oro, el que sería su quinto galardón. Esto no ha hecho más que comenzar.