Cristiano Ronaldo | Foto: Daniel Nieto, VAVEL España

Con el irremediable paso del tiempo, la mirada de cada uno de los presentes en esta época gloriosa se dirigirá al pasado con añoranza al comprobar que, probablemente, no se repetirá nada similar. La vista atrás con perspectiva ayudará a valorar aquello que hoy, y a pesar de quedar demostrado día tras día que nunca se puede hablar de más, todavía se menosprecia con suma facilidad.

En noches como la del dos de mayo del 2017, un hombre se viste de meteorito y arrasa con todo plantel que se decide a apartarlo de su camino hacia el destello plateado de la 'Orejona'. Con la presencia de semejante guerrero sobre el verde, la crítica feroz de noches anteriores queda reservada para unos pocos valientes.

Cristiano Ronaldo y la Orejona | Foto: Daniel Nieto, VAVEL España

Un espejismo revelaba con inocencia que la Champions de Cristiano Ronaldo estaba siendo discreta. Y lo cierto es que su sello hasta la eliminatoria contra el Bayern eran apenas dos goles, ambos en la fase de grupos. Espejismo. Porque cuando se trata de alguien sobrenatural, pasa que es mejor callar a anticipar. Y es que el ‘7’ siempre quiere llevar la razón. Como un temible vendaval, hizo cinco para eliminar al Bayern en cuartos, quizás el equipo europeo con ADN más similar al blanco, para después firmar tres ante el Atlético en la ida de las semifinales. De pronto, su competición se torna de discreta a excelsa en cuestión de días. En cuestión de un golpe de magia y autoridad. Plumazo. Ya lleva 10. Sin palabras. ¿Para qué titular estas líneas con rompecabezas que no están a la altura de describirlo? Se acabó el repertorio, se agotaron los calificativos. No son necesarios los adornos. Cristiano Ronaldo, sin más.

El depredador de registros

Cristiano y Copa de Europa ya son sinónimos inseparables. Un jugador diseñado para dominar la competición abanderando sus principales valores. 88 goles en 87 partidos de Champions League con el Real Madrid. Máximo realizador de la historia de la competición con 103 Es el jugador con más goles anotados a partir de cuartos de final de la Champions dianas, máximo anotador de la historia de su club con 400 pases a la red en ocho años vestido de blanco. Cristiano es el hijo de la Champions, y su Real Madrid, el marido. El goleador más voraz que las memorias recuerdan. Y es que, cuando un jugador se exhibe de tal manera en una semifinal de la Champions League ante tan fiero rival, dicho encuentro queda grabado con letras de oro de por vida. Es lo que tienen los elegidos. Aparecen dónde y cuando se les necesita. Sin más. Tan sencillo, tan natural, que parece alcanzable. Pero la historia demuestra que no lo es. Por eso Cristiano se ha ganado la inmortalidad futbolística.

Cristiano se ha ganado la inmortalidad | Foto: Daniel Nieto, VAVEL

Todavía hay quien no lo valora y se niega a disfrutar el bello relato en el que vivimos. Cristiano Ronaldo sufre el menosprecio hacia su persona día tras día, pero él prefiere el arte de golear a quienquiera que se cruce en su camino. Cual voraz depredador, el portugués se empeña en quitar la razón a todo aquel que se atreva a desprestigiarlo. Es bien sabido por todos que ni es su mejor temporada, ni está en su mejor versión, pero Cristiano tiene memoria, cualidad que muchos amantes del fútbol dejamos apartada a veces. Cristiano recuerda lo que fue y lo que ya no es, se reinventa y termina por ser todavía más decisivo. Marcar ocho goles en tres partidos consecutivos a partir de cuartos de final es una locura. Una bendita locura. Memoria. Curioso que, llevando ese nombre, nos olvidemos de tenerla en cuenta tan a menudo. Maldito tiempo, que no permitirá que disfrutemos de por vida de tal espectáculo.

Era gloriosa

Todos caemos en la trampa. Es fácil criticar cuando las cosas no van de matrícula de honor. Quizás el mayor error de Cristiano ha sido hacer de lo inaudito una costumbre. En un tiempo y espacio de la historia donde un argentino con el '10', y en cuya persona, seguramente, muchas de las presentes líneas también sean aplicables, podría vivir en el Olimpo a su antojo, hay un portugués que se empeña en mirarle fijamente a la cara y negarle el reinado plácido. Cualquier otro se hubiera rendido a mitad de camino, pero Cristiano es un coloso capaz de disputarle el cetro mundial a cualquiera. Lo ha demostrado a base de trabajo. Sigue tan obcecado en su idea que gol a gol continúa silenciando voces. Ejemplo de superación donde los haya. Por méritos propios se ha ganado ser imperecedero.

Disfruten. Lo que ocurre hoy en día no es lo normal. Porque en la era de lo paranormal el disfrute parece una utopía. Hagánlo, el tiempo pasa. El crono, por desgracia, nunca se va a detener, y con el fugaz paso de los años nos daremos cuenta de lo ignorantes que fuimos en días de crítica enfervorizada. Cada minuto, partido y temporada que se desliza por nuestras vidas, es tiempo perdido sin dejar los prejuicios al lado y disfrutar.

El gran pecado es que, con toda probabilidad, los halagos de hoy se volverán, otra vez, en lo contrario más pronto que tarde. Y él estará ahí para, de nuevo, quitar toda la razón a quien se atreva a hacerlo. Porque el hombre, como recita el tópico, es el único ser que tropieza dos veces con la misma piedra.

Disculpen si el título de éstas líneas no es tan original como precisan los manuales, pero se agotaron los calificativos. Y, sobre todo, disculpa, Cristiano. Te has empeñado en ser tan gigantesco que no hay más que dos palabras para definirte. Todo lo demás queda por debajo del umbral que tú has establecido. Dos palabras tan sencillas y a la vez tan complejas por tener semejante significado. Cristiano Ronaldo, sin más. Así queda titulado el texto que tus logros escribieron.