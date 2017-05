Real Ronaldo de Madrid

www.realmadrid.com

"Si caminas solo, llegarás más rápido. Pero si caminas acompañado, llegarás más lejos". Eso debió pensar un entregado Santiago Bernabéu, que encabezado por la grada Fans RMCF, comenzó a alentar a su equipo algo antes de las 20:00, y tras haber dado un recibimiento de altura al autobús de su equipo, solo "empañado" por la alta seguridad a la que había obligado la UEFA, debido al incidente en Dortmund hace algunas semanas.

Entonces ya se empezaba a observar que Cristiano Ronaldo no estaba tranquilo, al menos no como de costumbre. En su mirada, en su sonrisa, en sus gestos, se intuía que era una noche grande, en la que se forjan las leyendas. Quizá el luso era consciente de la importancia de la afición, por ello quiso transmitir esa confianza que solo él puede enviar en momentos de alta tensión. Y el templo blanco recibió ese mensaje en forma de mosaico para recibir al equipo de Chamartín, con una gran Champions que se alzó sobre el lateral del Paseo de la Castellana, que mostraba de fondo el número de veces que la copa había sido alzada por algún madridista. En el fondo norte se desplegó un lema que el Real Madrid lleva por bandera: "Hasta el Final Vamos Real".

Y por último el fondo sur, allí donde se encuentran las voces de todos los madridistas, donde el Bernabéu comienza a latir. En dicho fondo, lucía un gran tifo con un mapa que indicaba las ciudades en las que los blancos habían conseguido todas y cada una de esas once Champions. A todo ello, se le sumó el himno a capella de "la Décima" y un estruendose himno de la Champions. Cristiano Ronaldo, volvía a sonreír, y con él, sus otros diez compañeros, que eran conscientes de la importancia del partido.

Comienzo electrizante

Todos los ingredientes anteriores, no valen de nada si el Real Madrid hubiese salido contemplativo al partido, algo que por otra parte, era de esperar ante un Atlético de Madrid que se encuentra cómodo en los últimos años en el coliseo madridista. Pero no fue así. El conjunto de Zidane inició el partido como una apisonadora. Carvajal avisó a los cinco minutos a Oblak de lo que estaba por llegar. Esa ocasión hizo estallar a un Bernabéu en descanso tras los preparativos, y que estalló en el momento preciso para hacer el primer tanto. Sergio Ramos, muy enchufado y a la altura del encuentro, colgó un balón que la defensa colchonera rechazó, pero la poca contundencia, hizo que el esférico le cayera a Casemiro, que colocó el balón en la cabeza de Cristiano Ronaldo, para que el luso batiera a Oblak e hiciera el primer tanto del duelo.

El Real Madrid no se venía abajo, y Varane rematando un córner, pudo hacer el segundo, pero Oblak sacó una gran mano para evitar el tanto. A raíz de la gran intervención del meta rojiblanco, el Atlético se echó más arriba, intentando dominar el control en el centro del campo, el cual no consiguió. Pero no se iba a rendir tan fácil el equipo del Manzanares, que tuvo el empate en una gran filtración de Koke a Gameiro, pero Keylor Navas apareció para atajar el cuero y evitar un gol que hubiera dado un vuelco a la eliminatoria, y que mantuvo el 1-0 en el marcador con el que se llegó al descanso en Concha Espina, no por falta de ocasiones, ya que los blancos lo intentaron hasta el final.

Dominio y maduración sin premio...

De nuevo, y al igual que en la primera parte, los blancos salieron muy concentrados al choque. Aunque en esta ocasión, la electricidad de la primera parte se convirtió en un dominio desde la madurez de las jugadas. En defensa, el Real Madrid fue un muro, con grandes apariciones de Varane y Ramos para cortar jugadas clave, y con Marcelo y Carvajal/Nacho muy atentos en defensa y muy activos en ataque.

Modric y Kroos, ayudados por un Casemiro impoluto, creaban juego, pensando las jugadas y moviendo el esférico de un lado a otro, conectando con la gran novedad de la alineación de Zidane, Isco, que ayudó al Madrid en las zonas interiores, aguantando el balón y subiendo el mismo hacia los delanteros, algo que ayudó a los merengues a imponerse en esa zona del campo, algo que no suele ser habitual en los derbis. Y es que, ya lo avisó Simeone antes del choque liguero, argumentando que Isco es "su jugador favorito del Madrid y el que más peligro tiene". A pesar del apabullante control blanco, el segundo gol blanco no llegaba.

...hasta que apareció Cristiano

Pero el partido y la suerte blanca cambió con la entrada de Marco Asensio. Y la grandeza de Cristiano, claro. Marco entró al partido con una tranquilidad pasmosa para un chaval de su edad, con desparpajo, con las ideas claras y con una calidad deslumbrante. Cinco minutos después de la entrada de Asensio, cuestión del destino o no, llegó el segundo gol blanco. Marcelo logró dar un gran pase entre líneas a Benzema, que revolviéndose, y con dos rebotes en Filipe Luis, conectó con Cristiano, que viendo como caía el balón no se pensó el disparo dos veces, impactando un gran derechazo que se coló en la portería de Oblak.

Tras el gol, Zinedine Zidane no quiso especular y dio entrada a Lucas Vázquez, que supuso el último golpe a un herido Atlético de Madrid. El gallego fue un puñal por banda derecha, ayudando también en defensa, o incluso cubriendo la posición de Cristiano cuando este bajaba a defender. En una de estas acciones, Ronaldo bajó a cubrir la posición de Lucas, aprovechada por Filipe para penetrar por banda. El luso logró presionar, junto con Nacho, y robar el balón, para salir rápidamente al ataque. El "7" recibió el esférico y abrió la banda para Lucas, que tras llegar a línea de fondo, puso un gran balón atrás para Casemiro, que siendo consciente de su mala posición para el remate, dejó pasar el mismo, para que, otra vez, Cristiano Ronaldo introdujera el cuero en las redes rojiblancas.

El partido murió con el hat-trick del delantero portugués, para alegría de una afición madridista que celebró el final por todo lo alto, conscientes de la cercanía de Cardiff, en una noche que pasará a la historia como uno de los mayores recitales futbolísticos de un jugador, Cristiano Ronaldo, que liderón la sinfonía blanca.