Florentino Pérez entregó a Ronaldo una camiseta conmemorativa por sus 400 goles

Florentino Pérez entrega a Cristiano su camiseta conmemorativa. Imagen: realmadrid.com

Cristiano Ronaldo sigue batiendo récords a cada partido que pasa. Ante el Atlético de Madrid se convirtió en el primer jugador de la historia de la Champions en marcar dos hat-tricks seguidos en partidos de eliminatoria. Con estos tres goles Cristiano también ha alcanzado una cifra histórica a nivel personal: 400 tantos con el Real Madrid. El luso, que ya es el máximo goleador de la historia del club blanco, fija por el momento la cifra a batir en 400 dianas, la cual seguro pasarán décadas hasta que sea superada. A raíz de dicha gesta, Florentino Pérez se ha presentado en un entrenamiento de la primera plantilla con una camiseta conmemorativa para el extremo izquierdo.

Ronaldo recibió la elástica con gran emoción y atendió a la prensa del club, que le formuló todo tipo de preguntas sobre la temporada y la situación del equipo: “Estamos un pasito más cerca de la final de Cardiff y estamos muy contentos. Yo me siento muy bien, me preparé para estar bien en la fase final del campeonato y de la Champions. Obviamente, hay que tener el punto de suerte también, porque me preparé y las cosas están saliendo bien; no solo a mí, sino al equipo también”. El actual 'The Best' achaca su éxito al trabajo constante, aunque admite, siempre hace falta un poco de fortuna: "Con dedicación y trabajo duro, como siempre, las cosas vienen por un proceso natural. Estoy contento y afortunado y soy de este planeta”.

400 goles y posible final de Champions

Refiriéndose directamente a su récord de goles, humilde, Ronaldo agradece el apoyo tanto de afición como de compañeros, sin los que no habría sido posible: "Es una cantidad de goles muy grande, no me lo esperaba. Es fruto del trabajo de todo el equipo, de mi trabajo, de toda la gente que trabaja en el club y de la afición, que nos apoya siempre. Es una motivación extra siempre jugar con esta camiseta. Me siento muy feliz y quiero intentar dar lo mejor de mí en los años que tengo de contrato, marcar goles como siempre y hacer que el Real Madrid pueda ganar títulos”.

"Veo al equipo fenomenal. Queremos ir a la final de la Champions"

Como no podía ser de otra forma, Cristiano fue preguntado por la posibilidad de disputar por segundo año consecutivo la final de la Champions League. El crack portugués se muestra muy confiado pero cauto: “Veo al equipo fenomenal. Ayer fue una prueba más de que el equipo está bien y con confianza. Ganar 3-0 es una barbaridad y es muy importante. El dominio que tuvo el equipo sobre el campo demuestra la frescura que tienen nuestros jugadores. Estamos muy motivados y queremos ir a la final de la Champions. Tenemos una pequeña ventaja, estamos a un paso de Cardiff y ojalá se pueda concretar”.