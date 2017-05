Resumen Granada 0-4 Real Madrid en La Liga 2017

Google Plus

SIGUE EL PARTIDO EN VIVO/ FOTOMONTAJE: Anxo Rei (VAVEL).

FINAL DEL PARTIDO: El Real Madrid hace los deberes en Los Cármenes y se lleva tres puntos importantísimos para lo que resta de temporada. James y Morata, que fueron los mejores del conjunto blanco, marcaron un doblete cada uno (0-4).

Se añaden dos minutos en el electrónico.

86': Iglesias Villanueva le muestra la tarjeta amarilla a Ingason por cortar una contra peligrosa del Madrid.

83': Benzema no está teniendo su día. Ha tenido dos claras, pero no termina de encontrar la portería de Ochoa.

80': Cambio del Granada. Se marcha Pereira por Entrena.

79': ¡CASI HONGLA! Remató, con toda la portería libre, pero el disparo se marchó alto. La más clara del conjunto nazarí.

76': Último cambio del Real Madrid. Se marcha Lucas Vázquez, que lo intentó, pero no se llevó la recompensa del gol. En su lugar entra Mariano.

74': La mejor ocasión del Granada en todo el partido llegó por la derecha. Adrián Ramos no llegó a rematar el centro, pero se llevó los aplausos del público.

71': ¡CASI MORATA! El hat-trick se desvío por muy poco. El español está siendo uno de los jugadores más activos del partido junto con James.

67': Segundo cambio en las filas del Real Madrid. Entra Isco por Casemiro.

62': ¡Paradón de Ochoa! Lucas Vázquez lo está intentando, pero la suerte no está de su parte.

60': ¡LA QUE HA TENIDO DANILO! Remató con la portería prácticamente vacía, pero el balón se estrelló en el palo.

58': Zidane mueve ficha. Entra Karim Benzema, que va a disponer de media hora de partido, en lugar de Marco Asensio.

57': ¡Fuera Lucas! El disparo pasó muy cerca de la portería de Ochoa.

55': Buen inicio de los pupilos de Tony Adams. En diez minutos han jugado más que en toda la primera mitad.

51': El conjunto granadino parece haber salido más enchufado en la segunda parte. Aún así muy lejos del nivel del Real Madrid.

48': Primera aproximación del Granada en todo el partido. Coentrao despeja el disparo de Adrián Ramos sin problemas.

¡ARRANCA LA SEGUNDA PARTE! Calientan Isco, Benzema y Mariano.

DESCANSO EN LOS CÁRMENES: El conjunto blanco pone rumbo al túnel de vestuarios con dos dobletes: James y Morata. Hasta el momento los mejores del Madrid (0-4).

41': ¡AL LARGUERO LUCAS VÁZQUEZ!

DATO: Morata lleva dos goles más que Benzema esta temporada habiendo jugado 1.100 minutos menos.

34: ¡GOOOOL DE MORATA!: 'Yo me lo guiso, yo me lo como'. Eso debió pensar el ariete español al recibir el pase de Asensio. Aumenta distancias el Madrid (0-4).

29': ¡GOOOOLAZO DE MORATA! Danilo se internó por la banda con superioridad, y colgó un buen pase al punto de penalti. Morata la reventó contra el larguero, dejando sin opciones a Ochoa.

27': James está siendo sin duda uno de los jugadores más activos del encuentro. Ha marcado dos goles, y está buscando el balón continuamente.

24': El partido se ha dormido un poco. Con dos goles por encima en el marcador, el cuadro blanco ha bajado la intensidad de los primeros minutos.

20': La afición nazarí evidencia su malestar con pitos. No le están plantado cara al Madrid.

16': Cambio en las filas del Granada. Se retira Ally Maché, y entra en su lugar Uche.

14': El Madrid se está gustando. De momento ninguna ocasión del Granada sobre la portería de Kiko Casilla.

10': ¡GOOOOL DE JAMES! El colombiano marca su segundo tanto, en menos de diez minutos, tras rematar de cabeza un centro de Coentrao desde la izquierda.

9': Los pupilos de Tony Adams no han tenido la oportunidad de generar ni una posesión larga. De momento, todo el peligro lo están generando los jugadores del Real Madrid.

5': El arranque del partido ha sido espectacular. Los blancos están evidenciando una gran superioridad en estos primeros compases.

2': ¡GOOOOOL DEL REAL MADRID! James Rodríguez adelanta al conjunto merengue gracias a un gran pase de Lucas por la derecha.

¡COMIENZA EL PARTIDO EN LOS CÁRMENES!

ONCE DEL REAL MADRID: Casilla; Danilo, Nacho, Ramos, Coentrao; Kovacic, Casemiro, James; Lucas, Asensio y Morata.

ONCE DEL GRANADA: Ochoa; Foulquier, Hongla, Ingason, Gastón Silva; Khrin, Angban, Andreas, Cuenca, Aly Mallé y Adrían Ramos.

Toda la información del encuentro con la previa del partido del Granada vs Real Madrid en vivo.

Álvaro Morata podría ser titular ante el Granada/ FOTOGRAFÍA: Daniel Nieto (VAVEL).

Morata podría ser la referencia en la punta de ataque. El delantero atraviesa un gran momento, y las salidas se le dan bien. Ha marcado más goles fuera de casa (7), que en el Santiago Bernabéu (6).

Habrá muchas rotaciones en Los Cármenes. El técnico madridista confía plenamente en su plantilla, y hoy es día para los menos habituales. Los andaluces ya son matemáticamente equipo de Segunda División, pero intentarán ponerle las cosas difíciles al Real Madrid ante su público.

Es la cuarta vez consecutiva en Liga que Cristiano Ronaldo se queda fuera de la convocatoria. Zidane quiere que esté al cien por cien para el partido contra el Atlético de Madrid el próximo miércoles, con el objetivo sellar oficialmente el pase a Cardiff.

Cristiano y Keylor fuera de la lista de convocados ante el Granada/ FOTOGRAFÍA: Daniel Nieto (VAVEL).

Zinedine Zidane dejó fuera de la convocatoria a Cristiano Ronaldo y Keylor Navas para el partido ante el Granada. El galo ya lo dejó caer en la rueda de prensa previa al partido, dónde recalcó la importancia de dar descanso a sus futbolistas para estar al máximo nivel en el final de temporada. De momento no le está yendo nada mal.

La transmisión minuto a minuto de hoy comenzará al inicio del partido en su periódico deportivo de referencia, aquí, en VAVEL España.

Iglesias Villanueva, el encargado de dirigir el partido/ FOTOGRAFÍA: Dani Mullor (VAVEL).

Ignacio Iglesias Villanueva será el encargado de dirigir el encuentro entre Granada y Real Madrid. La última vez que el colegiado arbitró al cuadro merengue fue en El Sadar, dónde los blancos lograron la victoria por 1-3 gracias a los goles de Cristiano, Isco y Lucas Vázquez.

James celebrando su gol ante el Sevilla/ FOTOGRAFÍA: Daniel Nieto (VAVEL).

Atentos en el Granada vs Real Madrid en vivo a James: El colombiano podría tener minutos ante el Granada. Es uno de los momentos clave de la temporada, dónde está en juego tanto el título de Liga como su continuidad. Está en un buen momento, y quiere demostrarle a Zidane que su deseo es seguir en el Real Madrid.

Ochoa en el entrenamiento granadino/ FOTOGRAFÍA: Granada CF.

Atentos en el juego Granada vs Real Madrid en vivo a Ochoa: Tiene unas habilidades tremendas. Sus actuaciones no han podido evitar que el conjunto andaluz baje a Segunda División, pero ha ido uno de los mejores de la plantilla. Los blancos tendrán que hacer un buen trabajo para batir la portería del 'Memo' Ochoa.

Zidane en rueda de prensa/ FOTOGRAFÍA: Daniel Nieto (VAVEL).

Zinedine Zidane dejó claro que, aunque el Granada ya sea equipo de Segunda División, le pondrán las cosas muy difíciles: "Es un equipo que no se juega nada, pero tienen calidad. Han demostrado que deberían estar todo el año en Primera. Es un partido muy importante para nosotros, no va a ser nada fácil".

Tony Adams en rueda de prensa/ FOTOGRAFÍA: Foto: Antonio L. Juárez

Tony Adams recalcó que no quiere ver a un Madrid plagado de suplentes. Exige respeto a su equipo: "Espero que no pase como contra el Celta, que vinieron los menos habituales y al final fue peor porque esos jugadores corrieron mucho y lo hicieron muy bien. Es mejor si viniera el equipo habitual, prefiero que el Real Madrid no haga rotaciones".

El Real Madrid ganó 5-0 en el último partido entre ambos/ FOTOGRAFÍA: Daniel Nieto (VAVEL).

En la temporada 2014-2015, el conjunto blanco le endosó nueve goles a uno al Granada en el Bernabéu. En ese partido, con Ancelotti al mando, Cristiano Ronaldo marcó su primer repóker como profesional.

Granada vs Real Madrid en vivo y en directo online

En Los Cármenes el Real Madrid ha disputado en Liga un total de 22 encuentros. En once de ellos ha salido victorioso, mientras que ha empatado cinco y ha perdido seis.

Marcelo celebrando el gol de la victoria/ FOTOGRAFÍA: Daniel Nieto (VAVEL).

En Liga, los pupilos de Zinedine Zidane apelaron una vez más a la épica en su último partido. Marcelo marcó, a cinco minutos del final, el tanto que daba los tres puntos a los suyos frente al Valencia. El Madrid logró imponerse por 2-1 ante un Valencia que estuvo a punto de aguar la fiesta con el gol de Parejo.

El Real Madrid viene de endosarle un pasmoso tres a cero al Atlético en la ida de semifinales de Champions. Esta victoria, que equivale a medio billete a Cardiff, supone una gran inyección de moral para lo que resta de campaña. En Liga siguen empatados a puntos con el Barcelona (81), pero con un partido pendiente por disputar.

El Granada cayó derrotado por 0-2 ante el Málaga/ FOTOGRAFÍA: Liga Santander.

En su último partido en casa los nazaríes cayeron derrotados por cero a dos ante el Málaga de Michel. No han conseguido sumar ni un punto en los últimos cinco partidos. Después del Osasuna, es el equipo que más goles ha encajado esta campaña en Liga (74).

Granada vs Real Madrid en vivo

El Granada recibirá este sábado en Los Cármenes la visita de un Real Madrid lanzado a por el título de Liga. Los pupilos de Tony Adams ya son matemáticamente equipo de Segunda División, por lo que lo único que se jugarán en casa es el orgullo. El conjunto blanco tiene la obligación de ganar para seguir dependiendo de sí mismo a falta de tres jornadas de infarto.

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del Granada vs Real Madrid en vivo, perteneciente a la 36ª jornada de La Liga. El encuentro tendrá lugar en Los Cármenes a partir de las 20:45 horas.