Zidane: "Veo a Cristiano ganando el quinto Balón de Oro"

Zidane en rueda de prensa/ FOTOGRAFÍA: Daniel Nieto (VAVEL).

Granada es el próximo escollo que tienen los blancos para acercarse un poco más al título de Liga. Los nazarís ya son matemáticamente equipo de Segunda, pero no significa nada: "Vamos a intentar seguir de la misma manera. Ya faltan pocos partidos. Sabemos que estos son tres puntos importantísimos para nosotros, así que vamos a darlo todo en el campo".

Las críticas no afectan al técnico francés. Está a punto de lograr una hazaña que no se consigue desde 1958 -ganar Liga y Champions en la misma temporada- : "Intento hacerlo lo mejor posible. Entiendo de fútbol, estoy en un sitio dónde el presidente y el Real Madrid me han dado oportunidades. Todos los días vengo con una ilusión tremenda de mejorar. La gente puede opinar lo que quiera, no va a cambiar nada. Este club es lo mejor que me ha pasado en mi vida profesional".

"Cristiano está haciendo méritos para ganar el Balón de Oro"

"No estoy preocupado. Es cierto que todavía no hemos ganado nada. Lo que estamos haciendo hay que prolongarlo hasta el último minuto. Estamos trabajando con unidad, y con respeto a todos los rivales.

Sobre la pancarta que se desplegó en el partido de la ida de semifinales ante el Atlético de Madrid no vio polémica alguna: "Las pancartas son parte del mundo del fútbol. He visto muchas a lo largo de mi carrera, y esto siempre va a pasar".

El futuro de Zinedine Zidane parece seguir ligado al club merengue si se consigue ganar al menos un título, de los dos que aún tiene en juego: "Siempre digo luego ya veremos porque aún no sabemos los resultados. Llevo aquí casi diecisiete años, y se lo que es. Si no ganas nada te vas a tu casa, es la realidad".

El Granada intentará complicarle las cosas a un Real Madrid que no puede permitirse salir de vacío para poder seguir dependiendo de sí mismo hasta el final de temporada: "Es un equipo que no se juega nada, pero tienen calidad. Han demostrado que deberían estar todo el año en Primera. Es un partido muy importante para nosotros, no va a ser nada fácil".

La 'BBC' vuelve a salir a la palestra. Toni Kroos, tras el partido ante el Atlético en Champions, afirmó que la clave de la victoria fue jugar con cuatro centrocampistas: "Podemos empezar jugando de una manera, y acabar de otra. La 'BBC' tiene una calidad mundial. Es cierto que podemos terminar acabando de otra forma, con más equilibrio en el centro cuando el partido lo necesita, pero yo estoy contento con la 'BBC'".

"Morata está muy bien en el Real Madrid"

También habló sobre Cristiano Ronaldo. Ha comandado al equipo en el momento clave de la temporada, dejando claro que aún tiene cuerda para rato. Su quinto balón de oro parece estar más cerca que nunca : "Cristiano tiene el respeto de todos los aficionados. Del club, del entrenador y de sus compañeros. El resto, o lo quiere mucho o no. Con él no hay término medio, y eso lo sabe. Hablo mucho con Cristiano. Él sabe que hasta ahora ha jugado siempre cincuenta o sesenta partidos. Los dos decidimos cuando hay que descansar. Es lo que tenemos que hacer para llegar al máximo nivel físico".

Por último confirmó que habrá rotaciones en Los Cármenes. Las lesiones de Carvajal y Varane sitúan a Coentrao y Nacho en la zaga ante el cuadro nazarí: "Fabio va a estar con nosotros mañana. Pepe está muy bien, pero no para este partido. Varane se ha resentido, no es mucho. No queremos arriesgar con jugadores que tienen molestias".