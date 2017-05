Álvaro Morata: "Ponerte la camiseta del Real Madrid y jugar es algo increíble"

Morata en el Santiago Bernabéu. (VAVEL)

Álvaro Morata fue el protagonista de la última edición del programa Campo de estrellas. En él habló de sus orígenes, sus comienzos en el mundo del fútbol, sus amigos y su familia. Comienza repasando uno de los mejores momentos de su carrera, su debut con el primer equipo: "Debuté contra el Zaragoza un 17 de diciembre. Iba a salir al campo, cuando faltaban tres minutos para el final, y Marcelo tiró el balón fuera para que entrara. Es uno de los recuerdos más felices de mi vida. Ponerte la camiseta del Real Madrid y jugar es algo increíble. Luego el 22 de diciembre debuté en el Bernabéu contra el Levante, en Copa, en un partido en el que hice una jugada que casi fue gol. Me hubiera encantado meterlo".

La Décima fue especial para toda la plantilla del club por la manera de conseguirla y los años que hacía que el Real Madrid no levantaba una Champions. “Ganar la Copa de Europa es el sueño más grande de cualquier canterano y jugador de fútbol. Hacía muchos años que el Real Madrid no ganaba la Champions y la Décima fue significativa. Como esa tardará en haber otra porque fue increíble. Íbamos perdiendo, me tocó entrar, remontamos y fue una sensación increíble”, decía Morata.

Álvaro en la celebración de la Undécima. (VAVEL)

Álvaro cuenta que desde pequeño le apasionaba el fútbol, el deporte iba dentro de él y por ello luchó tanto para llegar hasta donde está. "Me gustaba desde que prácticamente empecé a andar. No me concentraba en otra cosa, esperaba siempre el momento para jugar. También me acostaba muy tarde viendo partidos de fútbol y aunque fuera uno de Champions que llegara a la prórroga no había manera de mandarme a la cama", cuenta el delantero entre risas. Aunque su familia siempre le ha enseñado que los estudios estaban en primer lugar, Álvaro siempre tenía el fútbol como preferencia ante todo. “Me dejaba la mochila o los libros en casa porque se me olvidaban, pero el balón siempre lo llevaba conmigo", declara. Sus padres lo tuvieron claro: “A mi padre le llamaron del Altético y del Real Madrid, pero en ese momento no andaba muy bien en el colegio y no me dejaron ir hasta que mejorara las notas".

Sus comienzos en los grandes equipos no fueron del todo buenos, "llamaron a mi padre los dos equipos (Real Madrid y Atleti) y, como tenía más cerca para ir el Atleti, entré en su escuela de fútbol base. Comencé un periodo en el que me dejé de divertir con el fútbol, perdí la ilusión, y dudé en elegir el tenis, que también practicaba y creo que era mejor. Aunque me faltaba cabeza y paciencia”. Pero tras la decisión de entrar en un nuevo club, comenzó el camino que le llevaría donde está hoy. “Me fui a entrenar con el Zona Norte y creo que ese año fue decisivo para mi futuro porque empecé a disfrutar de nuevo con el fútbol, metí más goles que nadie. Y, previo paso por el Getafe, llegué otra vez el Madrid y nos dijeron que querían que fuera a jugar allí. Era un sueño, pero sí que es verdad que era elegir: o seguir con la infancia y disfrutar jugando al fútbol o intentar hacerte profesional. A partir de ahí el tiempo vuela”, cuenta Morata.

Morata con el Castilla. (www.realmadrid.com)

Entre risas, Álvaro recuerda los nervios de su primera pretemporada. "Acababa de llegar a Málaga, de vacaciones, y me llamaron y me dijeron que me iba a Estados Unidos. No sabía ni dónde tenía el pasaporte. Tenía unos nervios que no sabía ni qué hacer. Me eché a llorar y nos cogimos el primer tren que había. Son recuerdos increíbles", dice el madridista. "Aquella pretemporada fue una locura. Salí por Ronaldo en el primer partido, no sabía ni qué hacer. Me llamaban empanao y todos me trataron fenomenal”.

Le preguntan sobre el motivo de su salida del club blanco para irse a Italia. "En el Real Madrid están los mejores del mundo y es difícil, por eso me fui para regresar algún día. Me lesioné nada más llegar y no fui a la pretemporada. Lo pasé realmente mal, me costó. Me puse a ver películas y leer en italiano, me esforcé en adaptarme. Al final, ganamos la Liga y la Copa, y mejor imposible. Me sentía muy querido por la afición". Jugando con la Juventus, se enfrentó a su actual club, "el destino quiso que nos tocara el Madrid en Champions y sufrí. Marqué y hubiera pagado porque fuera a otro equipo. Estoy en deuda con el Madrid y el Bernabéu", dice Morata.

Morata con la Juventus. (www.juventus.com)

Por último, habla de su regreso al Real Madrid, a Álvaro le cambia la cara. "Si el Real Madrid no me recompraba ese verano era la última oportunidad que tenía de jugar allí. Estaba en la Eurocopa y me llamó mi representante para decirme que volvía. Me ofrecieron un nuevo contrato y supe que no era para venderme y que confiaban en mí. Era un día que esperaba desde hace tiempo. Me había ido para coger experiencia. Y no me pude contener el día de la presentación".