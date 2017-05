Análisis del rival: Granada, equipo descendido

Desastrosa temporada del conjunto andaluz | Fotografía: Ángel Ezkurra (VAVEL)

El Real Madrid emprende una de las tres visitas que le queda en la Liga. En la jornada 38, la última y en la que podría decidirse el campeonato, el equipo madridista viaja a La Rosaleda en mitad de una nube de polémicas tras las declaraciones de Míchel, entrenador malaguista y mítico jugador del Real Madrid, declaraciones que han sido muy malinterpretadas en la ciudad condal. Incluidas las desafortunadas y bochornosas palabras del Jeque del club malacitano, despreciando a Cataluña y al Barcelona. La otra visita es la de Balaídos, estadio del Celta de Vigo, partido correspondiente a la jornada 21, que se suspendió por problemas de seguridad, tras derrumbarse una parte del techo del estadio de Balaídos. A priori la visita más exigente que le queda al Madrid, contra un Celta también metido en semifinales de competición europea, en este caso, Europa League. Todo apunta a que se jugará el 17 de mayo.

​No ha habido ´efecto Tony Adams´

El conjunto blanco jugará el partido sabiendo el resultado de su íntimo perseguidor, el Barcelona, que tiene un duro oponente en el Camp Nou a las 16:15 horas: el Villarreal. El partido ante el Granada puede parecer fácil y asequible, ya que el conjunto andaluz solo ha metido un gol en los cuatro primeros partidos en la ´era Tony Adams´, y ha encajado nueve. El técnico inglés cuenta con una carrera muy corta en los banquillos, pero tiene una larga experiencia como jugador del Arsenal, club en el que es considerado una leyenda y en el que ha desarrollado sus 22 años de carrera deportiva. Un ´one man club´ en toda regla. El míster ha empleado un clásico 4-2-3-1 pero no le ha dado resultado, con un doble pivote formado por Angban y Uche. Un equipo que contó en verano con demasiadas caras nuevas y un entrenador como Paco Jémez, en el que se depositó mucha confianza, aunque fue destituido en las primeras jornadas tras cosechar resultados pésimos.

​Cuenta con jugadores muy jóvenes y de mucha calidad

El Granada cuenta con jugadores muy talentosos, aunque la mayoría son cedidos, como por ejemplo Andreas Pereira, un centrocampista muy ofensivo y uno de los jugadores de más calidad del club nazarí, ha jugado 32 partidos y ha metido cuatro goles, cedido por el Manchester United. Jeremie Boga, joven centrocampista que se desempeña principalmente en el interior derecho, es considerado como una de las perlas del futuro, aunque ha sido muy irregular. Ha jugado 24 partidos y ha metido dos goles, uno de ellos al Barcelona. Es propiedad del Chelsea, donde llegó en 2008 y se ha formado en la academia del conjunto londinense. Sergi Samper fue uno de los fichajes más ilusionantes del Granada. Llegó cedido procedente del Barça. Ha jugado bastante menos de lo esperado (solamente ha sido titular en 13 partidos de los 22 que ha jugado) y no logrado explotar todas las virtudes que lleva mostrando desde las categorías inferiores del Barcelona. Se dice que ya no volverá a jugar más en esta temporada para que el club granadino se ahorre dinero. Una cesión muy desastrosa. Debutó en Champions de la mano de Luis Enrique en septiembre de 2014. Y en Liga en marzo de 2016. Subió al primer equipo en verano, pero no se sabe todavía lo que harán con él, tras no cuajar en el Granada.

Acabar de la mejor manera posible: puntuar ante el Real Madrid

Quedan fuera por decisión técnica: Carcela, Wakaso, Kone y Samper. Por otra parte, regresan a la convocatoria tanto Krhin como el capitán del conjunto andaluz, David Lombán. En una semana complicada, tras el descenso matemático producido el pasado sábado ante la Real Sociedad, el Granada quiere despedirse de la mejor manera posible de la máxima categoría nacional, y es puntuando ante el Real Madrid, el líder indiscutible de la Liga. Caer con la cabeza alta y dando una alegría a la afición en estos momentos tan difíciles que están pasando en la ciudad de la Alhambra.