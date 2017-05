Nacho: "Decidí quedarme en verano y acerté"

Daniel Nieto. VAVEL

"Estoy muy contento de haberme quedado en el Real Madrid, fue una decisión muy importante. Y creo que ha sido la mejor decisión que podía haber tomado, porque estoy donde quiero estar y jugando mucho, que es lo importante", comenzó reconociendo Nacho.

El central madridista comentó la importancia que tuvo Zidane en esa decisión de quedarse: "Zidane tuvo mucho que ver en la decisión. La confianza que puso en mí tanto el

míster, como el club, fue decisiva. Gracias a ellos decidimos quedarnos y ha sido la mejor decisión".

"Sergio Ramos es capitán, es el madridismo puro, lo lleva en la sangre"

Sobre Sergio Ramos, el canterano blanco solo tuvo palabras de agradecimiento y admiración: "He aprendido mucho de él y siempre ha sido un referente. Tengo la suerte de entrenar cada día con él, y ahora además jugar muchos partidos a su lado. Es un capitán, es el madridismo puro, lo lleva en la sangre".

Nacho, se marca como objetivo, estar entre los convocados para el Mundial de 2018: "Es uno de mis objetivos. Entrar en los planes de Julen es una alegría tremenda, porque ir a la Selección era un sueño desde pequeñito. Pero para ir al Mundial hay que hacer cosas muy buenas todavía, intentar seguir jugando mucho en el Real Madrid, que no es nada fácil, y poco a poco, convocatoria a convocatoria, ir acercándome al sueño".

Además, el zaguero merengue destacó la importancia que ha tenido Del Bosque en su vida: "Gracias a Vicente me fichó el Madrid. Yo jugaba en el Complutense, y cuando me hicieron unas pruebas no pude fichar por el Madrid porque mis padres no me podían llevar a entrenar, pero luego me ficharon directamente. Me trajo al Madrid, me hizo debutar con la Selección Española, que para cualquiera es un sueño cumplido, así que sí, ha sido muy muy importante en mi carrera".

"A mis compañeros les resulta extraño que viva en Alcalá de Henares"

Por último, Nacho comentó el hecho de vivir en Alcalá de Henares, algo que resulta extraño en el vestuario blanco: "A mis compañeros les resulta extraño, porque no es un sitio en el que suelan vivir los futbolistas, pero estoy muy a gusto allí. La gente me quiere, me trata muy bien. Estoy donde quiero estar, con mis amigos y mi familia y de momento me quedo allí", finalizó.