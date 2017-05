Casemiro: "Son jugadores importantes, no hay plan B"

Google Plus

Casemiro conduciendo la pelota I Foto: Dani Mullor (VAVEL)

Una vez más y ya van unas cuantas esta temporada, Casemiro fue el elegido para hablar ante las cámaras tras el pitido final del encuentro contra el Granada. Una victoria cómoda, fácil y aparentemente simple. Sin embargo, es importante jugar este tipo de partidos con intensidad y sin relajación. El equipo de Tony Adams ya afrontaba este duelo siendo equipo de Segunda División pero el Real Madrid no podía permitirse un tropiezo, como ya le ocurrió otros años cuando todavía el título estaba por decidir. "Hemos salido bien, como tenemos que salir. Por eso el partido ha parecido fácil, pero porque hemos salido muy fuertes", explicó el centrocampista.

Era un partido para dar descanso a jugadores que ya llevan acumulados muchos minutos esta temporada y que otros años han llegado algo mermados a la recta final, cuando se juegan los títulos. Todos han respondido, James y Morata con un doblete cada uno. El Plan B de Zidane funciona. "No hay plan B, son jugadores que juegan menos pero que están metidos", matizó Casemiro. Además, el brasileño quiso felicitarles públicamente: "Hay que dar la enhorabuena a los que han jugado hoy porque han hecho un buen partido", expresó.

El Barcelona seguía metiendo presión al conjunto blanco tras golear al Submarino Amarillo pero los jugadores madridistas no están pendientes más que de sus propios encuentros, jugar y ganar. Casemiro afirmó que la mejor forma de estar en Liga es depender de sí mismo. "Si ganamos todo, somos campeones", aclaró.

El brasileño también habló de la semifinal de Champions, tras la clara ventaja que tienen antes de visitar el Calderón. Casemiro sabe que no será nada fácil jugar allí: "Sabemos que es una semifinal, hay que salir fuertes y para hacer goles porque el fútbol no te permite relajarte", explicó antes de quitarse la camiseta para un niño que se la había pedido en mitad de la entrevista. A veces, el fútbol también regala estos momentos. El centrocampista no quería que el chaval se marchara desilusionado con el personal de seguridad. Bonito gesto.