Morata: "Quiero jugarlo todo, pero a veces no se puede"

Morata conduciendo el balón con la derecha I Foto: Jose Mendoza (VAVEL)

Álvaro Morata compadeció ante los medios tras la victoria del Real Madrid en Granada, donde el ariete español fue protagonista con dos goles. Aunque parezca que el ex de la Juventus ha jugado pocos minutos en la competición doméstica, lo cierto es que ya ha alcanzado la cifra de 15 goles. Un dato nada despreciable porque la clave del delantero está en aprovechar al máximo las oportunidades que le da Zinedine Zidane. Máxima efectividad, aunque él no piensa en eso: "Pienso en seguir jugando y seguir marcando, no en si llevo más goles que algún compañero", reconoció.

En total entre todas las competiciones, Morata suma 20 tantos y como todos los jugadores del conjunto blanco, quiere jugar y marcar más. Sobre todo, en Champions. "Siempre quiero salir, jugar y marcar, pero a veces no se puede", explicó el jugador. Reconoce que siempre está preparado para cuando el míster lo necesita, aunque le gustaría jugarlo todo. Sin embargo, el delantero español tampoco se atormenta: "Al final la gente lo piensa más que yo", declaró.

El nueve madridista también habló sobre el partido de Champions contra el Atlético. Su abuelo es colchonero y Morata lo quiere mucho, pero "es el fútbol". Este año, en el Real Madrid quieren ganar el doblete, pues la Liga "hace mucho que no se gana". Al delantero blanco le hizo gracia una pregunta sobre el título más asequible, que resolvió con humor: "Lo más fácil es subirte al autobús y cenar. Si fuera fácil lo ganarían muchos equipos y no pasa”, ejemplificó.

En caso de la competición europea, los blancos podrían enfrentarse en la final a la Juventus de Turín, equipo que ya conoce muy bien el canterano madridista. De momento, ambos conjuntos viajarán con ventaja a los partidos de vuelta y salvo sorpresa, los equipos más queridos por Morata podrían cruzarse una vez más. "El destino es el destino, no puedo contestar", expresó Álvaro.