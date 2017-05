Google Plus

Ánalisis post: ¿Qué más debe hacer Morata para ser titular?

Otro recital del equipo suplente del Madrid. Otra vez demostrando que los de Zidane tienen, seguramente, la mejor plantilla de todo el continente. Otra vez los Morata, Asensio y compañía pidiendo a gritos la titularidad en un equipo donde hay 15 titulares.

Zidane volvió a darle descanso, pensando en la semifinal de la Champions del miércoles en el Calderón, a Cristiano, Modric, Benzema y demás. El técnico francés, con su política de rotaciones, está consiguiendo que sus jugadores no lleguen cansados a final de temporada y que sean capaces de marcar las diferencias en los partidos grandes.

Una plantilla feliz Además de ésto, Zidane está logrando que el equipo esté unido y feliz. Todos se sienten importantes, todos juegan y nadie está triste, como pasaba con Ancelotti o con Rafa Benítez, que ponían siempre a los mismos. La "felizidane" es un hecho, y la plantilla es una piña. Es muy difícil tener a tantos buenos jugadores en tu equipo y que todos se sientan importantes en él. Zidane lo está consiguiendo.

Otro recital de Morata

Morata ya no puede hacer más para ser titular. Ayer anotó un doblete espectacular, con dos auténticos golazos que hacen que la afición se pregunta qué más debe hacer para que en los partidos importantes el cuerpo técnico confie en él. A Zidane le vuelve loco el francés, se sabe, pero debe elegir el mejor para este tramo final de competición.

Al ex de la Juventus le están llegando ofertas. Hay rumores del interés de clubes como el Milan, el Chelsea y otros grandes. Morata quiere seguir, pero está para ser titular en casi todos los equipos del mundo, por lo que quiere más minutos, lógicamente.

James se está animando El otro protagonista del partido fue James Rodríguez. El colombiano anotó dos goles y poco a poco vuelve a ser ese jugador determinante con una zurda prodigiosa. También será otro de los culebrones del mercado de verano, y es que muchos equipos europeos lo quieren y no está siendo titular en el Real Madrid. Zidane rota muy bien, pero tampoco hace milagros.

El Granada ya ni compite. El equipo andaluz ya está en Segunda División. Ayer no ofreció ni amor propio, y se llevó cuatro goles pero pudieron ser muchos más. La afición está dolida, no solo por el descenso, sino porque ha sido una temporada rara, mala, en la que su equipo no se ha querido a sí mismo.