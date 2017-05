Previa Atlético de Madrid - Real Madrid: Cardiff no puede esperar

Google Plus

Atlético y Real se vuelven a ver la caras en la vuelta de estas semifinales de Champions tras el 3-0 logrado por los de Zizou en el encuentro de ida en el Bernabéu, un botín importante para los blancos, que deberán salir sin relajaciones para no dar opción al equipo de Simeone de lograr la remontada, algo difícil en la teoría pero no imposible.

Los colchoneros llegan al partido con la máxima ilusión y con ganas de asumir el reto que supone remontar a su máximo rival en el Calderón, un estadio que siempre crea una atmósfera de presión para los equipos rivales, algo de lo que el club blanco deberá abstraerse lo máximo posible y concentrarse sólo en su juego para no dar demasiadas concesiones a los atléticos.

Ambos equipos sueñan ya con la gran final de Cardiff, de la que se conocerá esta noche el primer finalista, que saldrá del duelo entre Juventus y Mónaco, con claro favoritismo para los italianos. El otro finalista saldrá de este apasionante derbi madrileño, en el que los blancos tienen una gran ventaja que deberán hacer valer a orillas del Manzanares.

Cristiano logró un hat-trick en el partido de ida. | Foto: (realmadrid.com)

Corazón vs Cabeza

El Atleti sabe que no le queda otra opción que hacer muchos goles, ya que necesita de al menos 3 y que el Madrid no marque para forzar la prórroga, por lo que los del Cholo tendrán que afinar al máximo su puntería si quieren revertir la situación. Lo que está claro es que los rojiblancos están mentalizados al máximo para llevar a cabo la tarea, un paso importante que deberán acompañar de fútbol y de goles.

Los de Chamartín, por su parte, tendrán que saber jugar con cabeza un partido de alta presión en el que la atención y la seguridad defensiva se antojan como claves para no sufrir demasiado. El Atleti saldrá a morder desde el primer minuto y querrá meter toda la intensidad posible para incomodar al Madrid con y sin balón. Los de Zidane deberán aprovechar las contras y espacios que deje el Atleti al volcarse al ataque, pero siempre partiendo de una defensa segura que no le permita demasiadas ocasiones al cuadro local.

El balón parado también se antoja como un elemento clave, un aspecto en el que ambos equipos se manejan a la perfección contando con grandes cabeceadores. Las faltas y córners pueden ser por tanto un aspecto decisivo para cualquiera de los dos, junto a las contras, aunque en principio deberá ser el Atleti el que lleve la manija del encuentro debido a su necesidad de atacar y no dejar al Madrid espacios al contragolpe, algo con lo que el Real puede hacer mucho daño y un gol sería un mazazo para el Atleti, que debería hacer cinco para lograr el pase.

Simeone confía en la remontada. | Foto: Daniel Nieto (VAVEL)

Misma eliminatoria, distinto partido

Aunque pudiera parecer una continuación del partido de ida, lo cierto es que el duelo de mañana será un partido que poco se parecerá al del 3-0 del Bernabéu. Pese al favoritismo del Madrid, Zidane no quiere ningún tipo de confianza y tratará el partido como una final anticipada, y es que el francés conoce a la perfección a su rival y sabe que tendrán que sudar en el campo para dejar fuera al Atleti.

El técnico madridista podría hacer uso de su once de gala a excepción de los lesionados Bale y Carvajal, que no podrán ser de la partida en el Calderón. Ramos y Varane deberán estar muy atentos al corte y a los balones aéreos, contando con la colaboración de Casemiro, que deberá mantener la cabeza fría para no arriesgarse a una expulsión que complicaría las cosas. Modric y Kroos tendrán que cortocircuitar el centro del campo atlético y estar muy atentos para montar las contras que pueda disponer el Madrid, contando con Isco moviéndose entre líneas para tratar de hacer daño al Atleti. Benzema y Cristiano serán las bazas ofensivas para tratar de hacer al menos un gol que de mayor tranquilidad a su equipo.

Por su parte, el Cholo Simeone se encomienda al liderazgo de Antoine Griezmann, que deberá dar lo mejor de sí mismo para meter al Atleti en la eliminatoria. Habrá que ver como plantea el partido el técnico argentino, ya que necesita armar un equipo más ofensivo de lo habitual para poder meter mano a la defensa visitante.

Zidane no quiere confianzas ante el Atleti. | Foto: Dani Mullor (VAVEL)

La visión de los técnicos

Ambos entrenadores dejaron su punto de vista acerca del partido de vuelta, para el que los dos entrenadores se mostraron confiantes de las opciones de sus respectivos equipos. Zidane quiso transmitir calma a sus jugadores: "Vamos a intentar afrontar la vuelta como siempre, entrar al campo y pensar en hacer el máximo. Queremos intentar jugar, luego veremos, nuestra idea no va a cambiar. El Atlético tiene sus armas, yo creo que hay que seguir nuestro camino".

Por su parte, el míster del Atlético se mostró confiado en las posibilidades reales de remontar el 3-0 de la ida: "Confiamos en nosotros y sabemos las fuerzas que tenemos. No nos vamos a mover de esa situación. Mañana hay que defender bien y todo lo que sea estar dentro del partido nos va a dar opciones minuto a minuto y segundo a segundo para lo que queremos".

Convocatorias

El 'Cholo' Simeone convoca a estos jugadores para enfrentarse al club blanco: Oblak, Moyá, Moreira; Godín, Filipe Luis, Juanfran, Savic, Lucas, Vrsaljko, Giménez; Tiago, Koke, Saúl, Carrasco, Augusto, Gabi, Thomas, Gaitán; Cerci, Torres, Griezmann, Gameiro y Correa.

Zinedine Zidane, por su parte, dio a conocer esta lista de convocados: Navas, Casilla, Yáñez; Danilo, Nacho, Varane, Ramos, Marcelo; Kroos, Modric, James, Isco, Kovacic, Casemiro, Asensio; L. Vázquez, Morata, Benzema, Cristiano.

Posibles alineaciones