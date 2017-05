Sergio Ramos: "Vamos a intentar salir a ganar el partido"

Google Plus

Sergio Ramos durante el derbi liguero en el Santiago Bernabéu. Fotografía: Daniel Nieto (VAVEL).

El elegido para acompañar a Zizou a la rueda de prensa fue Sergio Ramos. El capitán dejo su opinión sobre uno de los partidos mas importantes de este tramo final de la temporada.

El vestuario tiene clara la importancia del partido y el capitán no quiere que nadie se relaje pese al resultado de la ida: "Lo que vengo insistiendo durante toda la temporada. Salir con las ideas muy claras, en el fútbol siempre puede pasar de todo, dejarnos el alma, vaciarnos, y mantener el nivel de concentración todo el partido. Confiar en nosotros mismos, la clave es la unión y el sacrificio".

El camero no quiso entrar en discusión con el Atleti ni su afición, valora lo que tiene y afirma que el equipo buscara la victoria: "No estoy en el sentimiento de ninguna afición, viví un gran ambiente en el Bernabéu y nos llevaron en volandas. Te puedo hablar de eso, no vamos a entrar en ningún tipo de polémicas, tenemos un resultado bueno de la ida pero nos vamos a centrar en ir a ganar y no en defender un resultado".

No quiso entrar en el debate del supuesto fichaje de Theo: "No es el momento de hablar, si viene se le abrirán las puertas. De cara al partido sabes la tensión que hay y requiere un nivel de concentración máximo".

Deja claro que el equipo es capaz de ganar en cualquier estadio del mundo y compara el Calderón con el Allianz Arena de Munich: "No es el primer partido que vamos al Calderón, es una afición que no deja de animar, pero a día de hoy el no creo que haya mucha diferencia entre la afición del Bayern por ejemplo donde jugamos hace poco o la del Atlético. A ver quién lo hace mejor mañana en el campo".

El vestuario sabe que la liga depende del equipo, si ganan todo serán campeones y estas semanas serán un todo o nada: "Ni vértigo ni nada. Todo lo contrario, dependemos de nosotros, estamos en el camino idóneo, vamos a darlo todo y tratando a todos los rivales con respeto. Ahora viene lo bueno, quedan dos semanas y veremos quién pasa a la final. Firmaríamos todos los años estar así a estas alturas".

Aprovecha para mandar un dardo al Atleti y su afición, el capitán tiene claro los valores del Real Madrid: "Me es indiferente, parece que aquí todos nos hemos criado en Beverly Hills y con una cuenta corriente de cuarenta para arriba. Aquí hay gente de barrio y humilde también, el sacrificio es lo que te va a llevar a ganar. Nos veremos en el campo a ver qué pasa".

Tras la pitada a Piqué en la Caja Mágica no quiere entrar en polémica: "Qué te voy a decir, si voy a Barcelona igual me pasa a mí. No puedo decir a la gente lo que debe opinar".

Ramos deja claro el mérito de Zidane en las aspiraciones del equipo en este tramo final: "Yo me esperaba esto. Está consiguiendo cosas que prácticamente nadie las ha conseguido y estamos contentos de que salgan los resultados. Lo están haciendo muy bien".

El Cholo, la gran clave en los éxitos del Atleti en estos últimos años: "Lleva influyendo años, él querrá motivar a sus jugadores, cada uno pone la carne en el asador y cada maestrillo tiene su librillo".

Las finales de Lisboa y Milán tuvieron color merengue pero hay que pensar en el día a día, ya habrá tiempo para recordar el pasado: "Tengo muy buenos recuerdos por las dos finales pero en el fútbol hay que respetar. Cuando me retire tendré tiempo en pensar en lo que he ganado. Pero no cambia nada, vamos a salir preparados y más por la rivalidad".

Salir a ganar, asegura la importancia de ir a por el partido y evitar ser conformistas con el resultado. El primer gol será clave: "Depende del minuto, pero es la mentalidad, vamos a intentar salir a ganar el partido. Un gol sería un paso bastante importante".

Sergio Ramos lo tiene claro, esta plantilla es la plantilla mas completa que recuerda, todos los jugadores son capaces de rendir al 100% cuando se les necesita: “Yo diría que puede ser una de las plantillas más completas, hemos tenido siempre a los mejores, pero la clave del éxito es que compiten los 24, los que juegan menos tiene el ritmo de competición. Mañana podrías elegir a cualquiera".