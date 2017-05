Google Plus

Paco Buyo: "El Atlético es un rival temible pero el Real Madrid quiere estar en Cardiff" | Foto: Apo Caballero (VAVEL)

El ex jugador del Real Madrid ha hablado para los micrófonos de Radio Marca, para analizar el encuentro de vuelta de semifinales de la Liga de Campeones entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid en el Vicente Calderón (20:45 h).

Intensidad en derbis anteriores

"Yo creo que en esa época el partido se calentaba en exceso, empezando por los presidentes. Si recordáis Gil y Mendoza eran los primeros que calzaba los guantes de boxeo y se ponía en el cuadrilátero. Por lo tanto, yo creo que hemos sido un ejemplo y una envidia para el mundo entero o mundo futbolístico en las dos finales que disputaba ambos equipos, lo que fue un ejemplo de cordialidad, de civismo y de lo bien que se portaron ambas aficiones. Yo creo que sería absurdo, hoy donde el foco futbolístico está puesto en el Vicente Calderón que haya tonterías por un lado y por otro. Por eso, hay que llamar a la prudencia y a la calma que esto es solo un partido de fútbol. Luego, sobre el terreno de juego que gane el mejor", recordaba el ex guardameta.

"Sería, por ejemplo, un borrón imperdonable en la historia de un coliseo mítico como es el Vicente Calderón que posiblemente sea el último partido europeo que se celebre en este estadio y yo creo que merece cerrar esta etapa con letras de oro", añadió.

Motivación antes del partido

"Yo creo que todos deseamos que llegara el partido. Estos partidos son los que a todo el mundo le gusta jugar, participar, ser protagonista y tener un papel destacado. Por tanto, estas horas previas son la más complicadas para un profesional porque tienen ese cosquilleo en el estómago, no te pasan las horas. Me imagino que tanto un equipo como otro a lo largo del día darán los últimos retoques a lo que puede ser el partido. Habrá charlas, no sé si alguno pondrá algún vídeo, pero se hace largo el día. Yo creo que estos grandes jugadores están deseando que el colegiado haga sonar el silbato para que el balón empiece a rodar y demostrar su gran calidad y el talento que atesoran", explicaba Buyo.

La clave del encuentro

"Yo creo que el resultado es complicado porque el Atlético de Madrid va a salir a tratar de remontar, pero bueno el Real Madrid si juega organizado, con cabeza, con las líneas muy juntas pues a mí no me extrañaría que, de nuevo, podría conseguir la victoria en el Vicente Calderón. Somos conscientes de que es un rival de que los últimos años ha llegado a dos finales, dos semifinales, ha ganado una liga y creo que ha crecido muchísimo en esta última década y va a ser un rival temible. El Real Madrid quiere estar en Cardiff, tener la posibilidad de sumar otra Champions para sus vitrinas y para ello pues hoy tiene que estar muy entonado porque si no pueden pasarlo muy mal. Entonces yo creo que, si el Madrid juega inteligentemente, si puebla el centro del campo con cuatro o cinco jugadores va a ser todo mucho más fácil", confesaba el gallego.