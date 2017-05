Isco no cree en los milagros y el Madrid jugará su segunda final de Champions consecutiva

Google Plus

Tres finales en cuatro años. El Rey de Europa ya está en la final de Cardiff tras ganar en el resultado global de la eliminatoria (4-2). El último partido europeo del Calderón no defraudó, ni un Atlético de Madrid que salió muy enchufado al partido. El gol de Isco al borde del descanso mató las esperanzas de los del "Cholo" Simeone. En la segunda parte, Isco, Modric y compañía demostraron que ahora mismo no hay nadie tan bueno como el Madrid. La Juventus ya espera en la final.

¡Qué inicio de partido!

El Calderón creía en la remontada. Desde que echó a rodar el balón, la afición empujó como si fuera un jugador más sobre el campo. El mítico estadio colchonero quería despedirse de la Champions teniendo posibilidades de levantarla. Ese aliento se notó en el campo, donde el Atlético sometía a un Real Madrid que no sabía cómo parar las acometidas rojiblancas. Y llegó el primer gol, tras un soberbio cabezazo de Saúl que se elevó por encima de toda la defensa para dar el primer paso hacia la remontada. El partido estaba precioso.

Acto seguido, después de menos de cinco minutos del primer tanto, Varane derribaba claramente a Fernando Torres en el área haciéndole penalti. Griezmann, con suspense, anotaba el segundo y el Calderón se venía arriba. Era lo que había soñado el Atlético toda esta semana. Y se estaba cumpliendo.

El Madrid se defendió con la pelota Lejos de alarmarse en exceso, el Real Madrid se hizo dueño y señor de la pelota pasado el arreón inicial de los locales. Así, Modric e Isco se apoderaron del partido y el Atlético se iba poco a poco echando más hacia su portería. En este preciso momento empezó el Atlético de Madrid más agresivo, que no dejaba respirar a los jugones madridistas, acosándolos hasta quitarles el balón de cualquier manera.

Y apareció Karim...

Cuando parecía que el partido se iba 2-0 al descanso, Benzema hizo una de sus mejores jugadas desde que es jugador del Real Madrid para iniciar la acción del gol de Isco, de esas que se recuerdan durante muchos años. El francés caracoleó en una baldosa para llevarse a tres defensas del Atlético, que estuvieron muy despistados sin proteger bien la portería de Oblak. Nunca olvidarán esta jugada.

Benzema, tras hacer una obra de arte al alcance de muy pocos, dio el pase de la muerte a un Kroos que desde la frontal del área tiró raso encontrándose con Oblak, que nada pudo hacer cuando Isco empujó el esférico en el rechace. El Madrid marcaba un gol que obligaba al Atlético a hacer otros tres para ser finalista. El sueño rojiblanco se convertía en pesadilla, y es que en este partido había una ligera línea entre estos dos términos.

Querer y no poder en la segunda parte La segunda parte fue un querer y no poder para el Atlético. La afición continuaba alentando a los suyos, que no eran capaces de poner en exceso peligro al Madrid. Mientras, Isco y Modric secuestraron el balón, bailaron sobre él, lo mimaron, demostrando la enorme calidad que tienen y que está asombrando al fútbol.

Y si ya Cardiff se veía muy lejos para el Atleti, después de la doble ocasión desbaratada por Keylor todas las opciones se difuminaron. El Madrid se veía en la final, otra vez siendo el ogro del Atlético de Madrid, como en Lisboa, como en Milán, como con el gol de Chicharito en la prórroga. Para los aficionados colchoneros todos esos argumentos no bastan para dejar de alentar a su equipo, para dar ejemplo de cómo se pierde.

El mosaico inicial decía "orgulloso de no ser como vosotros", y es que el Atlético es un club especial, y un día el Dios fútbol le recompensará con la ansiada Champions que aún no han conseguido.