Zidane: "Llegar nuevamente a la final es mérito de todos"

Zidane alcanza su segunda final consecutiva de Champions como entrenador del Real Madrid | Fotografía: VAVEL

El último partido europeo del Vicente Calderón quedará grabado en la memoria de todos los madridistas. Se vuelve a alcanzar, por segundo año consecutivo, una final de Champions. Un partido con un toque de épica, tras comenzar a diluviar en los instantes finales del encuentro y ante una afición ejemplar y orgullosa de su equipo, apoyando a sus jugadores hasta el final. El Atlético se vuelve a quedar sin el prestigioso y deseado trofeo europeo, una vez más, a manos del Real Madrid.

"Estábamos seguros de que íbamos a tener ocasiones"

Zidane estaba seguro de que el trabajo y el esfuerzo de sus jugadores iban a dar sus frutos: “Es mérito de todos. Los jugadores han trabajado muchísimo. Ahora estamos en la final y vamos a tener tiempo para prepararla”. No dudaba de que el equipo iba a tener sus opciones en el partido: “Al principio nos metieron dos goles, pero no había que preocuparse. Se sabía que íbamos a tener ocasiones, y hemos podido marcar más goles”.

​"Benzema aporta mucho al equipo. No es sólo marcar goles"

Destaca el sobresaliente partido que ha cuajado Karim Benzema, clave en el decisivo gol de Isco: “Él sabe lo que hace, que aporta mucho al equipo. Ser jugador de fútbol no es sólo marcar goles. Y el aficionado también sabe de la importancia que tiene para el equipo”. Zidane es preguntado sobre la jugada antológica de Benzema, una jugada para el recuerdo en la que consigue zafarse de Godín, Savic y Giménez: “Después del partido le pregunté que cómo había salido de ahí y me ha dicho que no sabía tampoco. Le ha faltado un gol”.

Isco también ha sido uno de los protagonistas del partido, marcando el gol que llevaba al Madrid a la final: “Isco ha sido importante en nuestro dibujo hoy. Su posición molestó al rival. Entre líneas y con su calidad hace mucho daño”.

Luka Modric ha vuelto a su mejor nivel en el momento oportuno, y junto a Isco ha llevado al equipo una y otra vez a la portería contraria. Un Modric fresco y con la calidad que le coloca como el mejor centrocampista del mundo, es un pilar insustituible del Madrid: “Modric tiene una tranquilidad con el balón impresionante. Sabemos que con el balón no se pone nunca nervioso y ha sido fundamental”.

Zidane se muestra cauteloso y cree que no es exclusivamente culpa del entrenador llegar a dos finales consecutivas de Champions: “Teniendo a esta plantilla... Ellos hasta ahora han sido fenomenales y el mérito es de todos. Yo lo tengo también, pero es mérito de la plantilla porque son ellos los que están en el campo, corren, luchan y dan el máximo en el campo. Podemos estar contentos, aunque todavía no hemos ganado nada”.