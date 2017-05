Morientes: "La final de Cardiff será totalmente distinta a mi primera Champions" Imagen: VAVEL

Fernando Morientes ha acudido esta mañana a Cornellá para promocionar el evento de fútbol base Danone Nations Cup. Durante el evento, el delantero ha respondido a las preguntas de los periodistas sobre la reciente clasificación del Real Madrid para la final de la Champions League que se disputa en Cardiff.

El ex jugador blanco se ha aventurado a hacer su particular porra para el partido que se disputará el 3 de junio y ha declarado que "se conforma con un 1-0 en la final de penalti injusto”. También se le ha preguntado por el goleador y no ha dudado en afirmar que el autor del gol será Bale. El galés se encuentra en fase de recuperación de una reciente lesión y está previsto que esté disponible para la final de Cardiff. Morientes da su particular opinión sobre si Zidane debe o no alinear a Bale para la final: “Decidirá Zidane. Yo no diré qué haría yo”.

Fernando Morientes vivió la final de Ámsterdam (1998) en la que el Real Madrid consiguió la ansiada séptima Copa de Europa: “La final de Cardiff será totalmente distinta a mi primera Champions, en 1998, que quizá es la más importante que he jugado porque hacía mucho que no se ganaba”. Para él, llegar a la final con el Real Madrid ya les convertía en favoritos aunque reconoce que con eso no se ganan los partidos: “En las finales que he ido con el Real Madrid siempre me he sentido favorito, pero las finales pueden salir bien o pueden salir mal”.

El de Sonseca sabe que cada final es diferente a la anterior y la Juventus no pondrá las cosas fáciles ya que querrán resarcirse de la anterior final perdida ante el equipo blanco: “Una final es siempre una final, la Juve es muy sólida, el Real Madrid tiene mucha capacidad para hacer goles”. Además, añadió que seguro que será un encuentro extraordinario y que habrá “emoción y tensión”.