Nacho:"Va a ser una final muy bonita de ver"

Daniel Nieto. VAVEL

Nacho Fernández presentó su campus de verano en Alcalá de Henares, tras el pase del Real Madrid a la final de la Champions League, donde precisamente analizó el momento del conjunto de Zinedine Zidane, que se encuentra en una situación inmejorable para luchar por el campeonato liguero y por la Champions League.

"Va a ser una final muy bonita de ver"

El central madridista destacó la dificultad que tendrá la final del 3 de junio en Cardiff. Sobre todo, por el buen momento que está atravesando el conjunto de Turín, que lleva ganando varias ligas seguidas y realizando grandes actuaciones en Champions, incluida la final cosechada hace dos años. Aún así, el zaguero blanco aseguró que será una final muy bonita para el espectador: “Va a ser muy complicado ganar la Champions League, porque la Juventus está haciendo unas temporadas espectaculares, y este año más si cabe. Va a ser una final muy bonita de ver”.

"Nos quedan tres finales que ganar en la Liga, todas ellas muy importantes, y también estamos en Cardiff, así que está en nuestras manos"

“No quiero elegir entre ganar la Liga o la Champions", declaró Nacho. Y es que, el defensor merengue admite que la Liga sería especial para él, porque sería su primer campeonato, ya que en el último trofeo liguero cosechado por los blancos, él no estaba. Pero Nacho, también considera especial la Champions League, el torneo preferido de la afición blanca, por lo que no pudo elegir entre ambos torneos: "La Liga es el único título que me queda por ganar, porque no estaba en la última y lo quiero porque es especial para mí, pero no quiero elegir entre uno u otro. Nos quedan tres finales que ganar en la Liga, todas ellas muy importantes, y también estamos en Cardiff, así que está en nuestras manos. El equipo está preparado y hay que intentarlo”.