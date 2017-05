Previa Real Madrid - Sevilla FC: la Liga pasa por el Bernabéu

Google Plus

Llega la penúltima jornada liguera al Santiago Bernabéu con todo todavía por decidir, aunque a los de Zinedine Zidane les queda un as en la manga por su partido aplazado ante el Celta de Vigo, que se disputará en Balaídos este miércoles a partir de las 21:00 horas. El partido ante el Sevilla será el último que verá el Bernabéu esta temporada, ya que los dos choques restantes serán jugados en Vigo y en Málaga, donde el Madrid cerrará la temporada liguera y donde espera poder proclamarse campeón.

Los de Zidane se juegan la Liga en una de las tres finales que le quedan en el torneo doméstico ante un Sevilla que tiene prácticamente asegurada su presencia en Champions gracias a ese cuarto puesto que parece casi definitivo, una vez el Atlético se ha hecho dueño de la tercera plaza. Los de Sampaoli llegan con muchas bajas al partido, pero la profundidad de banquillo minimiza ese hándicap.

El Madrid llega con las bajas confirmadas de Bale, Carvajal y Pepe, que no podrá despedirse del Bernabéu sobre el césped. Zizou podría alinear al equipo A ante el Sevilla, con Cristiano a la cabeza y la más que probable inclusión de James en el once titular, donde Benzema podría acompañar en la delantera al portugués y al colombiano.

James ya marcó ante el Sevilla en Copa. | Foto: Daniel Nieto (VAVEL)

Despedida del Bernabéu

Ante el Sevilla será el último encuentro liguero en casa, un partido por todo lo alto ante el cuarto clasificado, por lo que Zidane no quiere confianzas ante un equipo que siempre puede traer peligro si le dejas jugar. Los hispalenses no llegan en su mejor momento, tras haber firmado una gran primera vuelta los andaluces han sufrido un bajón en la segunda, acusando su participación en Champions y mostrando un rendimiento irregular, lo que les hizo pasar del segundo puesto al cuarto.

El Madrid debe ganar para dejar la Liga a tiro, ya que sigue contando con un comodín al tener un partido aplazado pendiente ante el Celta. Pero los blancos sólo piensan en ganar y dejar fuera todo tipo de especulaciones, ya que ninguno de los tres rivales son equipos sencillos y la mejor forma de asegurar el título es ganar los tres partidos, duelos que el técnico francés considera finales.

Pepe pondrá el punto nostálgico en su despedida del Bernabéu, aunque el portugués no podrá ser de la partida por lesión. Tras el susto del Calderón en la primera mitad los blancos saben de la importancia de salir con la máxima concentración ante un equipo que sabe hacer daño como es el Sevilla.

Madrid y Sevilla ya se han enfrentado en varias ocasiones este año. | Foto: Antonio Pozo (VAVEL)

Duelo de viejos conocidos

Ambos equipos ya se han enfrentado en varias ocasiones esta temporada, con diferentes resultados en las competiciones que se han visto las caras. En la Supercopa de Europa el equipo de Zidane se llevó el gato al agua tras un gol in-extremis de Sergio Ramos de cabeza a su antiguo equipo, dándole al Madrid su primer título de la temporada actual.

En Copa del Rey los de Zizou volvieron a dejar fuera a los hispalenses tras firmar un contundente 3-0 en el Bernabéu con una actuación magistral de James Rodríguez, que sentenció a los de Sampaoli en un partido en el que los blancos fueron a por su rival desde el primer minuto. Los sevillanos tiraron de orgullo en la vuelta para tratar de revertir la eliminatoria, y aunque lograron comenzar de la mejor manera, los madrileños se sobrepusieron y cortaron la remontada local para poder acceder a Cuartos de final de Copa.

Pocos días después de la eliminatoria copera favorable al Madrid, los sevillanos se vengaron en el partido de Liga disputado en el Sánchez Pizjuán, donde remontaron el gol inicial de Cristiano, logrando el triunfo en el último minuto gracias un tanto de Jovetic para acabar con la imbatibilidad de los merengues. El equipo de la capital quiere devolverle el golpe liguero a su rival en casa, en plena carrera final por el título doméstico.

Cristiano, ante su víctima favorita. | Juan Ign. Lechuga (VAVEL)

La visión de los técnicos

Tanto Zidane como Sampaoli dejaron su punto de vista acerca del partido en la rueda de prensa previa al choque, del que el francés comentó: "Otra ocasión para sumar y seguir en el buen camino. El público se merece otra victoria y van a estar con nosotros hasta el último momento. Es un partido igual de decisivo que los demás y vamos a hacer todo lo posible para sumar los tres puntos".

Sampaoli, por su parte, valoró la dificultad que conlleva este choque ante un rival que se está jugando la Liga: "Hoy por hoy el Madrid es el mejor equipo del mundo. Vamos a tener que tener una muy buena tarde para enfrentarnos a un rival que está en un nivel muy importante. No llegamos muy bien a este partido. Ayer se resintió Rami, Escudero no va a jugar, Vitolo está bastante mermado de su lesión, Mariano e Iborra no estarán... Son un montón de situaciones que hacen muy compleja la situación".

Convocatorias

Zidane convocó a todos sus hombres disponibles, a excepción de los lesionados Pepe, Bale y Carvajal, contando con el resto en buen estado de forma, ésta es la lista definitiva: Navas, Casilla, Yáñez; Varane, Ramos, Nacho, Coentrao, Danilo; Kroos, Casemiro, Kovacic, Modric, James, Asensio, Isco; Cristiano Ronaldo, Benzema, L. Vázquez y Morata.

Sampaoli cuenta con numerosas bajas y se vio obligado a tirar de la cantera para completar la lista: Sergio Rico, David Soria; Pareja, Lenglet, Mercado, Carriço, Diego González; Kranevitter, Vitolo, Nzonzi, Montoya, Mena, Krohn-Dehli, Franco Vázquez, Correa; Vietto, Ben Yedder y Jovetic.

Posibles alineaciones