Real Madrid - Sevilla: puntuaciones del Real Madrid, jornada 37 de La Liga

Nacho se toca el escudo mientras celebra su gol ante la mirada de Danilo I Foto: Dani Nieto (VAVEL)

Zidane volvía a rotar en el once inicial después del intenso partido de Champions y una vez más, le salió bien. Danilo, Kovacic, James, Asensio y Morata demostraron estar preparados para jugar un duelo de importancia vital para el título de Liga. Ninguno de ellos vio puerta ante el Sevilla e incluso tres fueron sustituidos en la segunda mitad, pero ya habían cumplido con lo que el técnico francés quería. En un encuentro que se preveía muy complicado, Nacho y Cristiano Ronaldo destacaron como protagonistas goleadores en el Bernabéu.

El canterano firmó un gol que nadie esperaba y el portugués siguió en su línea de matador del área. Sin embargo, los de Sampaoli no bajaron los brazos. Se hicieron con el balón, comenzaron a crear jugadas de peligro y llegaron ocasiones muy claras. De no ser por el larguero y Keylor Navas, el marcador hubiese sido muy distinto. Jovetic volvió a sembrar el pánico en la grada con un gran disparo ajustado al que no llegó el tico. Pero el Madrid movió el banquillo para reforzar el centro del campo, saltaron Casemiro y Modric además de Lucas. A partir de ahí, el equipo se animó hasta lograr los dos goles de la tranquilidad. Victoria final por 4 a 1 contra un gran rival para seguir dependiendo de sí mismos.

(0-3: Muy mal / 4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7: Bastante bien / 8: Muy bien / 9: Fantástico / 10: Excelente / S.C: sin clasificar).

Zinedine Zidane

9 | El técnico estuvo muy acertado en todo momento. Primero, con la designación del once inicial compuesto por jugadores menos habituales como Kovacic, James o Morata. La apuesta salió bien y su equipo se puso con dos a cero en el marcador. Pero el Sevilla apretó los dientes y salió a remontar tras el descanso. Entonces el francés vio que necesitaba reforzar el medio campo. Dio salida a Casemiro, Lucas y Modric. Con ellos, el Madrid recuperó el balón, ganó en consistencia y acabó aumentando su ventaja en el marcador. Gestión perfecta de Zidane.

Keylor Navas

9 | El costarricense sostuvo a los blancos cuando los delanteros del Sevilla llegaban una y otra vez por cualquier zona de su área, para desesperación de la afición. Le sacó una mano providencial a Jovetic cuando el disparo ya se colaba por el palo derecho y tuvo otras intervenciones de mérito en una intensa primera parte. El tico demostró una vez más que está capacitado para ser el portero del Real Madrid por más temporadas. En el disparo de Jovetic nada pudo hacer.

Varane

6 | Poco que destacar del joven central francés. Correcto en la marca, anticipación y despejes de balones. Quizás le faltó contundencia en algunas ofensivas sevillistas. El gol del montenegrino fue un fallo colectivo, además de una gran jugada tras las combinaciones de sus compañeros.

Sergio Ramos

6 | El camero con pasado sevillista tampoco sobresalió por encima de su equipo. También correcto en labores defensivas, aunque Jovetic y Correa no le dejaban ni respirar con sus movimientos. El central fue víctima de la descoordinación de los centrocampistas a la hora de ayudar atrás y de ahí se sucedieron las oportunidades de los hispalenses. En algunas jugadas Sergio quiso acercarse al área de su tocayo Rico, pero sin éxito.

Nacho

10 | El canterano fue el mejor del partido, con permiso del bigoleador Cristiano. Marcó el primero de los madridistas con un disparo de pillería tras una falta sobre Marco Asensio al borde del área. Todo el estadio se quedó sorprendido por una jugada que apenas se ve en el fútbol. A pesar de las protestas del Sevilla, el gol era legal y Nacho puso el 1-0 a los diez minutos del inicio. Además del gol, el hoy lateral derecho asistió a Kroos en el último gol y fue un puñal por su banda. En defensa, no permitió ni una a los atacantes rivales. Excelente partido.

Danilo

7 | El brasileño parece que poco a poco va ganando puntos en el Real Madrid. Después de ser titular contra el Atlético en Champions y jugar un partido aceptable, el lateral zurdo tenía la oportunidad de convencer al Bernabéu. Y lo consiguió. El equipo volcó parte de su juego por su banda y Danilo llegó a línea de fondo en varias ocasiones, con peligro. Combinaba, recortaba y corría al espacio como los buenos laterales. Tampoco defraudó en tareas defensivas, va progresando adecuadamente.

Kovacic

7 | Ha jugado mejores minutos con la camiseta blanca, aunque no estuvo nada mal. Relegado a la posición más atrasada de los tres centrocampistas alineados, el croata no pudo demostrar sus dotes ofensivas. La conducción vertiginosa y los regates con el balón bien pegado al pie dejaron paso a un Kovacic más centrado en sus labores defensivas y de primera creación de juego. En el minuto 71 fue reemplazado por su compatriota Luka Modric.

Kroos

8 | Buen partido del alemán que pudo maquillar con un gol. Un disparo con el exterior de su bota que acabó en la parte izquierda de la portería tras una perfecta asistencia de Nacho. El mediocampista blanco volvió a manejar a su equipo con un gran dominio del esférico y algunos pases de medida precisión. Ejemplo de ello fue el último toque para que Cristiano empalara un chut directo a la escuadra de Rico.

James Rodríguez

7 | Era su partido de despedida del Santiago Bernabéu. Así lo describió en el terreno de juego cuando su dorsal apareció en el cartelón del cuarto árbitro. James daba varias vueltas sobre sí mismo aplaudiendo a la que había sido su afición durante años. Una hinchada que este año le ha pitado en más de una ocasión por su mal estado de forma y por no llegar a lo que era con Ancelotti. El colombiano volvió a sentirse con ganas, muy participativo y moviéndose constantemente para tocar el balón. Además, suyo fue el disparo que terminó en rechace para el primer gol de Cristiano Ronaldo. Su cambio en el minuto 60 por Casemiro no debió gustarle mucho por ser posiblemente su último encuentro en el feudo madridista. Eso sí, no era noche de enfados.

Cristiano Ronaldo

9 | El portugués alcanzó sus 401 goles como madridista tras enganchar un perfecto disparo que quitó las telarañas y dejó al Real Madrid con tres a uno en el marcador. Potencia y colocación, la misma que le había permitido adelantarse para empujar a la red su primer tanto de la noche en el minuto 23. De nuevo, el máximo artillero blanco brilló en un partido contra un grande.

Marco Asensio

8 | Otra gran actuación del joven español sub 21. Aunque no tuvo oportunidad de marcar, sus movimientos por toda la zona de ataque son admirables. Baja a recibir, se mueve, la toca, se va de uno, de otro, provoca una falta, etc. Una auténtica exhibición de la promesa blanca del Real Madrid, que nunca deja indiferente a nadie.

Álvaro Morata

6 | Tampoco ha sido su mejor partido de blanco. No lo tenía nada fácil ante la zaga sevillista, que hicieron lo posible por evitar su juego de espaldas. Falta tras falta. La idea era frenarle. Pero Morata no estuvo nada fino durante los 60 minutos que permaneció en el campo, pues fue sustituido por Lucas Vázquez. Su jugada más destacada fue un mano a mano ante Sergio Rico que el guardameta resolvió con acierto tras robarle la pelota.

Casemiro

7 | El centrocampista defensivo brasileño saltó al campo para que su equipo ganase en consistencia. La idea de Zidane era clara: frenar las acometidas sevillistas reforzando esa posición. Y así fue, con su entrada los blancos recuperaron la posesión y marcaron los dos goles de la sentencia.

Lucas Vázquez

6 | Media hora para el otro canterano madridista fue suficiente para que intentase alguna ofensiva por su banda, llegando a línea de fondo en varias ocasiones. Sus pases de la muerte o hacia atrás no terminaron en remates a portería pero Lucas cumplió con lo que le pedía el técnico francés.

Modric

6 | Luka jugó 20 minutos. Era un partido para descansar después del esfuerzo de la semifinal europea pero Zidane decidió sacarle un rato por el otro croata. Con él en el campo, el Real Madrid terminó por dominar el esférico totalmente y provocar los olés de la hinchada.