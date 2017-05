El Madrid prepara el partido ante el Sevilla

Google Plus

El Real Madrid prepara una de las tres ´finales´ que le quedan | Fotografía: Dani Nieto (VAVEL)

El Real Madrid quiere dar un golpe encima de la mesa mañana, y qué mejor manera que ganando al Sevilla. El equipo de Sampaoli quiere resarcirse del 3-0 sufrido en la última visita al Bernabéu, en la Copa del Rey, y aprovechar el enorme desgaste físico sufrido el miércoles en el Calderón, en la vuelta de las semifinales de Champions. El tercer puesto se aleja cada vez más del equipo de Nervión, pero si consigue un punto en el partido de mañana, se asegura el cuarto puesto que le permite jugar la previa de Champions.

El conjunto blanco realizó esta mañana su último entrenamiento de la semana, previo al partido ante el Sevilla. El balón fue, una vez más, el protagonista de la sesión de entrenamiento, donde los blancos iniciaron con ejercicios de calentamiento con balón, acompañados de varias series de potenciación física. Ejercitaron después la posesión del esférico, además de la presión, centros y remates, que después pusieron en práctica en partidos en espacios reducidos.

Ausencias de Carvajal y Bale ; Pepe no se ha recuperado del todo y no arriesgará

Las dos únicas ausencias en el entrenamiento han sido Bale y Carvajal, quienes siguen recuperándose de sus respectivas lesiones para llegar a tope a la final de Cardiff, el 3 de junio ante la Juventus. Varane sí participó en el entrenamiento de esta mañana, recuperado de sus molestias. También el central Pepe, pero el portugués no se ha recuperado totalmente de la fractura de costillas que sufrió ante el Atlético en Liga, el 8 de abril. Zidane ha confirmado que no arriesgará y Pepe no podrá disputar su probable último partido en el Bernabéu.

Nacho y James darán frescura al equipo

Para dar frescura al equipo, Zidane introducirá en el once titular a jugadores como James y Nacho. El colombiano no jugó ni un minuto en el Calderón porque Zidane tenía pensado desde hace tiempo reservarlo para este partido. La magia del colombiano es indudable y la continua rotación que está realizando con Isco y Asensio le permite al Madrid afrontar los partidos con aire fresco, piernas nuevas y calidad a raudales. Nacho jugará por Varane, quien estuvo muy desacertado en el partido ante el Atlético y acabó con molestias el partido, lo que le impidió entrenarse el viernes. El polivalente defensa español ha sido una de las mejores noticias de la temporada. Cuajando partidos excelentes, uno tras otro, trabajando en silencio y alabado por la afición.