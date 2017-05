El Santiago Bernabéu se despide de Pepe

Google Plus

Pepe en uno de sus últimos encuentros en el Bernabéu. (VAVEL)

En el verano de 2007, el Real Madrid anunció su fichaje. Un jugador técnicamente impecable, tácticamente perfecto, con mucha velocidad, colocación, fuerza e inteligencia. Domina perfectamente el juego aéreo y es elegante en la salida de balón. Imprescindible desde aquel momento en el eje de la zaga blanca. Creció en clubes brasileños y con 18 años dio el salto a Europa con el Marítimo de Portugal. Tras permanecer allí tres temporadas, en la 2004-2005 fichó por el Oporto, de donde llegó al Real Madrid por 30 millones de euros. En sus diez años como madridista ha disputado 344 partidos, ha marcado quince goles y ha conquistado trece títulos.

"Su trayectoria ha sido espectacular, han pasado diez años en los que ha hecho cosas fantásticas", declaraba Zidane cuando le preguntaban por él en la rueda de prensa previa al partido frente al Sevilla. Era el último partido de Liga de la temporada en el Santiago Bernabéu y el tercer capitán del Real Madrid no pudo estar. "Todavía se resiente de la molestia en su costilla, no está bien del todo para jugar y no voy a arriesgar con Pepe", decía el técnico.

Son muchos los rumores sobre su posible salida del club ya que el central, con 34 años, acaba contrato este verano y podría marcharse gratis. La cuenta atrás ha comenzado y todo sigue en el aire. Todo apunta a que su representante pide una oferta de dos años más en el club, gracias a la cual, si este acepta seguirá vistiendo la camiseta blanca la temporada que viene. La afición madridista, y en concreto la Peña Ramón Mendoza han querido rendirle homenaje en el partido frente al club sevillano con una pancarta donde se podía leer "Pepe, orgullo del madridismo".

El ocho de abril quedará para siempre en la memoria de Pepe. Se jugaba en el Bernabéu el derbi liguero y en la segunda parte superó el muro de Oblak con un cabezazo imperial a pase de Kroos, se mordió el escudo y lo celebró con sus compañeros que saltaban por todo el terreno de juego. Pero sin tiempo para saborear lo que acababa de hacer, pasaron diez minutos y yendo a recuperar un balón recibió un rodillazo de Toni Kroos en las costillas que lo llevó directo al hospital. Pepe ha estado recuperándose desde entonces sin entrar en las convocatorias a causa de las molestias. Su intención es trabajar hasta el último día para llegar a la ansiada final de la Champions en Cardiff en buena forma y así, despedirse de la temporada, y quizás también del club con una nueva orejona en la mochila.