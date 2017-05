Nacho: "Espero que me quiten la amarilla y poder estar en Vigo"

Nacho celebra su gol ante el Sevilla. Imagen: Daniel Nieto (VAVEL)

Una vez finalizado el encuentro contra el Sevilla, Nacho Fernández pasó por zona mixta para atender a los periodistas que le preguntaron por su acción con Correa. El madrileño se acercó al jugador sevillista para recriminarle una entrada, pero rápido cambió de idea al recordar que tenía cuatro amarillas y una más le condenaría a cumplir un encuentro de sanción. Correa empujó al ayer lateral izquierdo, que no reaccionó ante el acto y se limitó a alejarse de la jugada. Aún así, el colegiado decidió no complicarse y mostrar la cartulina amarilla a ambos jugadores, lo que no sentó nada bien al madridista, que sin duda es que sale peor parado: "Cuando he visto que venía Undiano con la tarjeta me he quedado un poquito sorprendido, porque creo que no he hecho nada". Aún así, es optimista ante la posibilidad de jugar en Balaídos, puesto que el Real Madrid recurrirá la tarjeta: "Ojalá pueda estar en Vigo, ha sido una acción rara en la que no creo que me merezca tarjeta, pero vamos a ver que pasa".

Una final menos

Además de la tarjeta, Nacho también ha contestado a las preguntas relacionadas con la situación del equipo a estas alturas de temporada. Tras la victoria ante el Sevilla, el Real Madrid afrontará en la próxima semana los dos encuentros definitivos para la conquista del trofeo liguero. Sobre ello, Nacho opina: "Una final menos, pero nos quedan dos todavía. Tenemos una semana muy importante por delante, llevamos todo el año trabajando para esto y el equipo está muy metido". El defensa blanco centra las opciones de título en los dos partidos del Real Madrid, olvidándose de lo que haga el Barça en su partido pendiente: "Cuando estás en el terreno de juego en ningún momento se te pasa por la cabeza lo que puede estar haciendo tu rival", asegura.

Está por ver si el recurso del Madrid hace efecto y Nacho puede viajar con el equipo a Vigo para jugar una de las dos finales que le restan al equipo blanco en la competición regular. De conseguir la victoria, los de Zidane darían un paso de gigante que, si bien no sería concluyente, dejaría el título a tan sólo un punto.