Zidane: "Hay que luchar hasta el último minuto del último partido". Fuente: Vavel.com

"Estamos preparados para las dos finales que quedan en La Liga. Físicamente estamos muy bien, y esperamos que empiece el partido de mañana", comenzó declarando el técnico del Real Madrid.

El francés fue preguntado por un típico de los últimos encuentros ligueros, como son los maletines: "No te voy a contestar sobre eso, solo pienso en el partido de mañana. El Celta es un equipo muy profesional y hará un buen partido, como lo tiene que hacer".

"Es un partido difícil porque es un gran equipo. El rival es importante, nosotros trabajamos con eso. Pero lo que más me interesa es lo que hagamos nosotros", dijo el francés con respecto al próximo encuentro frente al Celta de Vigo.

Con respecto a la evolución de Bale, Zidane afirmó que: "Gareth está mucho mejor. Hoy por hoy no es momento de hablar de si estará o no en la final. Ya ha salido al campo, aunque no está con el grupo. No tenemos más remedio que pensar en el partido de mañana y él no estará".

Zidane también habló de los apercibidos de sanción, Isco, Lucas y Cristiano, además de Nacho que está pendiente del comité: "Jugarán pase lo que pase. Intentarán evitar la quinta amarilla. Lo van a hacer como siempre y van a hacer todo para no ver la tarjeta. Nosotros siempre pensamos en positivo".

El vestuario sabe que se juega mucho en estos dos últimos partidos, y sabe que no ha ganada nada aún por lo que no quieren oír hablar de la palabra 'doblete': "Es una palabra que no se ha dicho en el vestuario. No pensamos en ello, solo pensamos en el partido de mañana".

Zidane habló del debate de la portería con Keylor y un futuro fichaje para la próxima temporada: "Tenemos tres porteros muy buenos. Estamos contentos con ellos, se llevan muy bien entre ellos. No sé lo que va a pasar la próxima temporada. Rubén no ha tenido muchos minutos pero lo que hace todo el año con el equipo ha sido espectacular".

"James está aquí, con nosotros. Hoy no ha entrenado por unas molestias. No pensamos en el año que viene solo en los tres partidos que nos quedan", declaró el francés sobre el futuro de James.

Con respecto al enfado de Morata el pasado domingo al ser cambiado, el míster del Real Madrid dijo: "Estaba enfadado con otra cosa, no conmigo".

"El Celta hará su partido, lo que me interesa es lo que haremos nosotros. Tienen muy buen equipo y harán su partido. Para nada nos sentimos campeones, hay que luchar hasta el último minuto del último partido", afirmó Zidane para concluir du comparecencia.