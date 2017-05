Resumen Celta 1-4  Real Madrid en La Liga 2017

FINAAAAAAAAAAAAAL DEL PARTIDOOOO EN BALAÍDOS. Ganó el Real Madrid por 4 goles a 1 y se coloca líder de la Liga Santander. El conjunto blanco, más cerca del título a falta de una jornada.

90': Se añaden 3 minutos.

89': El Celta también agotó sus cambios minutos antes. Entraron Pape Cheikh, Beauvue y Marcelo Díaz. Se marcharon Pione Sisto, Guidetti y Jozabed.

87': GOOOOOOOOOOOOOOOOL DE TONI KROOS. Se veía venir. Marco el cuarto el alemán en una jugada donde no acertaron a despejar el balón los defensas celestes.

86': Gran paradaaaaaa de Sergio Álvarez ante Lucas Vázquez. El guardameta español está salvando al Celta de una goleada mayor. Ya van unas cuantas.

85': Tarjeta amarilla para Sergio Ramos por encararse con el 'Tucu' Hernández tras una entrada fuerte del argentino.

83': Y agota los cambios ahora Zidane. Entraron Asensio y Lucas Vázquez, se fueron del césped el goleador de hoy, Cristiano Ronaldo y el asistente del segundo gol, Isco Alarcón.

80': A todo esto... hubo cambio en el Real Madrid. Se marchó Casemiro y entró al campo Kovacic.

77': Se detiene el juego por un choque tremendo entre el 'Tucu' Hernández y Danilo. Llegó tarde el argentino del Celta

75': PARADOOOOOOOON DE SERGIO AL DISPARO AJUSTADO DE ISCO.

74': ¡Madre mía la que ha fallado Cristiano! Gran contragolpe del conjunto blanco, Kroos se la pasó al delantero que se quedó solo ante Sergio y definió a la derecha desviado.

72': Amarilla para Hugo Mallo por agarrar a Benzema.

69': OJO porque la devuelve ahora el conjunto blancoooo. Gran jugada de Benzema con Cristiano Ronaldo y Marcelo. El brasileño la puso al punto de penalti para que el francés rematase a placer a la red. El Real Madrid reacciona con este tercer gol.

67': GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL CELTAAAAA. GOOOOOOOL DE GUIDETTI. El delantero celeste disparó y su tiro fue desviado por un defensor madridista para superar por encima a Keylor Navas. Nada pudo hacer el costarricense.

63': Bueno bueno ahora se cae en el área rival Cristiano Ronaldo. El colegiado tampoco ha visto penalti y amonesta a Jonny por protestar.

61': !Ojoooooooo porque Iago Aspas se va a la calle! El árbitro interpreta que se ha tirado en una jugada con Sergio Ramos en el área. No parece que el delantero gallego se haya ido al suelo. Segunda tarjeta y expulsión. El Celta se queda con uno menos.

55': ¡Si llega a llegarle ese pase a Benzema! Nueva contra del Real Madrid, esta vez iniciada por el bigoleador Cristiano Ronaldo. La pasó para Isco y el pase de la muerte hacia el delantero francés lo cortó la defensa celtiña.

47': GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE CRISTIANO RONALDOOOOOOOOO. El segundo de su cuenta particular y de su equipo. ¡Qué gran jugada de Isco! Dribló a uno, dos y hasta tres jugadores celestes para ponerle un pase medido al portugués, que no falló ante Sergio. La colocó con su zurda a la derecha de la portería.

46': Arrancaaaaaa la segunda mitad en Balaídos. De momento, ganan los visitantes gracias al gol de Cristiano.

45': No hay tiempo para más en esta primera mitad muy entretenida, con mucha intensidad y ocasiones para ambos equipos. Jugadores a vestuarios.

44': ¡La que tuvo Karim Benzema! Pase preciso de Toni Kroos al '9' madridista, que se quedó prácticamente solo ante Sergio pero se precipitó y su golpeo no tuvo ningún peligro. Atajó bien colocado el guardameta.

41': Últimos minutos en Balaídos. El partido es un ida y vuelta, ninguno de los dos conjuntos domina con claridad el esférico. Se suceden los ataques.

Y precisamente por esas reclamaciones, el colegiado amonestó a Iago Aspas con tarjeta amarilla.

38': Primera polémica del partido. El árbitro no ha visto una mano clara de Varane, que se ha producido justo fuera del área. Jonny levanta el balón para intentar marcharse del defensa francés y el esférico golpea su brazo derecho. Martínez Munuera no señaló nada a pesar de las protestas del Celta.

37': Uuuuuuyyyyyyyyyy otra vez Iago Aspaaaaaas. Golpeó con efecto desde fuera del área y su disparo se fue desviado por poco, rozando el palo derecho de la portería.

36': Llegada ahora del Celta, que está moviendo bien la pelota. Disparo de Iago Aspas que toca la red por el lateral.

34': Falta de Guidetti sobre Sergio Ramos cuando intentaba ganarle la posición tras un saque de banda de los celtiñas.

33': Nueva llegada del Real Madrid. Se marchó muy alto el chut de Cristiano Ronaldo.

30': ¡Paró Keylor Navas el disparo potente de Daniel Wass! El central Roncaglia quería rematar tras el rechace pero el linier señaló fuera de juego. Parece que está adelantado por unos centímetros.

29': Tarjeta amarilla para Casemiro por una entrada abajo sobre Jozabed. Falta peligrosa para los celestes al borde del área de Keylor.

28': Falta sobre Isco cuando se marchaba de dos rivales.

25': Gran jugada por banda derecha del Real Madrid. El pase de la muerte de Benzema para Cristiano lo despejó en el último momento el lateral derecho del Celta. Córner.

15': Falta de Casemiro que lanza el Celta sin peligro, despejó la pelota Keylor Navas.

Vamos con la jugada. Pase al hueco para el desmarque de Isco por banda izquierda. Intenta marcharse de dos defensores celtiñas, lo consigue y deja el balón para Cristiano Ronaldo. El delantero la engancha con la zurda por debajo de las piernas de un central y fusila la red de Sergio, que ni la olió.

9': GOOOOOOOOOOOOOOOL DE CRISTIANO RONALDO. ¡Vaya zapatazo del portugués desde el borde del área! Se adelanta el Real Madrid.

XI Real Madrid: Keylor Navas, Varane, S. Ramos, Danilo, Marcelo, Casemiro, Modric, Kroos, Isco, Cristiano Ronaldo y Karim Benzema.

XI Celta de Vigo: S. Álvarez, Hugo Mallo, Cabral, Roncaglia, Jonny, P. Hernández, Daniel Wass, Iago Aspas, Pione Sisto, Jozabed y Guidetti.

¡Vamos con los onces de ambos conjuntos! Quedan unos 20 minutos para que arranque el gran duelo en Balaídos. Zidane sale con toda la artillería disponible y el entrenador argentino del Celta ha vuelto a alinear su 'once de gala' tras las continuas rotaciones de los últimos encuentros de Liga.

La expedición madridista ha llegado esta mañana a Vigo, donde los jugadores han sido recibidos con gran expectación por unas 250 personas. Isco Alarcón ha sido el más solicitado por los aficionados gallegos en un día festivo en Galicia. El malagueño será de la partida inicial junto a Benzema y Cristiano tras no jugar contra el Sevilla. El conjunto blanco le necesita para llevar la directa en el juego ofensivo, los defensores celtiñas deberán estar encima de él para frenarle.

¡Atención! Nacho podrá jugar en Balaídos: El Comité de Apelación ha revisado el recurso presentado por el Real Madrid para quitar la tarjeta amarilla que vio Nacho Fernández y que le hacía perderse el partido de hoy contra el Celta por sanción. Han confirmado que el defensa está libre de la amonestación y ha viajado a Vigo. Zidane podrá contar con él.

Toda la información del encuentro con la previa del partido Celta de Vigo vs Real Madrid en vivo.

El último enfrentamiento Celta vs Real Madrid fue en Copa del Rey. Los blancos se vieron sorprendidos tanto en la ida como en la vuelta por un gran Celta y terminaron pagando cara la mala puesta en escena de los de Zidane. Los celestes ganaron en el Bernabéu por dos goles a uno y en Balaídos el partido finalizó en empate a dos. Ahora, quieren volver a amargarle la noche al posible campeón de Liga.

Juan Martínez Munuera será el encargardo de impartir justicia en Balaídos. El colegiado valenciano ha dirigido al Real Madrid en siete ocasiones, con tan solo una derrota para los blancos. Con los gallegos se encontró ya en Segunda División y hasta doce victorias han logrado con él de árbitro.

Partido Real Madrid en vivo hoy

Por parte de los visitantes, Dani Carvajal comentó en un acto junto al sevillista Sarabia que van a luchar por el doblete y lo van a dar todo para orgullo del madridismo. Sobre su recuperación para poder disputar la final de Cardiff, el lateral se mostró optimista: "Me estoy recuperando bien y la semana que viene marcará un poco la decisión. Ojalá esté en la final".

El central ex del Barcelona, Andreu Fontás, ha declarado esta semana que su equipo saldrá a pelear y "darlo todo". Está claro que con su pasado culé, el defensa quiere arruinar el título de Liga al eterno rival. "El Celta saldrá a competir", ha manifestado.

En el Real Madrid se ha hablado durante esta semana de la posible despedida de James Rodríguez en su último partido en el Santiago Bernabéu. El colombiano se detuvo en el terreno de juego para aplaudir constantemente a la afición, mientras daba vueltas sobre sí mismo, antes de ser sustituido.

Berizzo ha recuperado a tres hombres importantes del equipo: Hugo Mallo, Guidetti y Radoja. Todos ellos se quedaron sin viajar a Mendizorroza y ahora regresan para este duelo. El serbio ha entrado en la lista aunque arrastra algunos problemas y será duda hasta el final.

Atentos en el juego Celta vs Real Madrid en vivo a Isco: El malagueño ha sido de lo más destacado del conjunto blanco en este tramo final de temporada, sobre todo en Liga. No jugó el domingo ante el Sevilla para disputar esta importante final. Los defensas celtiñas no pueden dejarle ni un metro con la calidad que desprenden sus botas.

Atentos en el juego Real Madrid vs Celta en vivo a Iago Aspas: El delantero de Moaña es la mayor amenaza de los celestes por lo que aporta en el frente de ataque y el juego de su equipo. En Liga lleva 18 goles, ahora deseará seguir sumando para redondear su cifra y ayudar a su equipo. Ya marcó en Copa del Rey contra los blancos.

Zinedine Zidane comentó el supuesto enfado de Morata en el último partido al ser sustituido, sin darle importancia: "No estaba enfadado conmigo, estaba enfadado con otra cosa. No sé con qué, nosotros hablamos y se queda ahí". Además, habló de la ausencia de James. "No se ha entrenado porque tiene un golpe fuerte, pero está aquí y pensamos en los tres partidos que quedan", aclaró.

Eduardo Berizzo no quiso hablar sobre las posibles primas del F. C. Barcelona para que su equipo derrote al conjunto madridista en este Celta vs Real Madrid en vivo de hoy: "Está prohibido realizar comentarios sobre eso, no sólo el acto de primar sino también referirse a situaciones así". Además, reconoció que el partido también es importante para ellos por la situación actual en Liga. "Nuestra realidad no es buena y tiene que cambiar", explicó.

La victoria más abultada que se recuerda de los locales frente al Real Madrid se produjo en la temporada 1998/1999 cuando le golearon por 5 goles a 1. Por su parte, los blancos también obtuvieron el mismo resultado pero como visitantes y a favor, en la campaña de 1985/1986.

Celtiñas y madridistas han jugado hasta 101 partidos en Liga, con un balance de 57 victorias para los blancos y 29 para los celestes. En casa es precisamente donde el Celta ha logrado vencer en 23 encuentros de ese total. El Madrid se ha llevado los tres puntos de Vigo en 17 ocasiones.

Celta vs Real Madrid en vivo

La última visita fuera de casa del club madridista fue en Los Cármenes ante un Granada ya descendido. Con un once plagado de jugadores menos habituales, James y Morata golearon a los andaluces con dos goles cada uno. La salida más cómoda de los blancos, resuelta con mucha facilidad.

El conjunto blanco encara como una auténtica final este duelo, ya que una victoria le asegura depender de sí mismo para alzarse con el título de Liga. Tras la goleada ante el Sevilla en el Bernabéu, los de Zidane no quieren relajarse. El francés alineará al equipo 'A' con Benzemá, Casemiro, Modric, Marcelo e Isco. El malagueño se quedó sin jugar el pasado domingo para estar fresco ante el Celta.

Jozabed y Yeray pelean por un balón I Foto: Liga Santander

En el último encuentro disputado en casa, los celestes perdieron por goleada ante un gran Athletic con Raúl García como protagonista. El centrocampista marcó un doblete y Mikel Rico cerró el marcador en un mal partido de los gallegos. Las rotaciones en el once inicial resultaron determinantes. Ni Aspas, ni Jonny ni Pione Sisto jugaron. Los menos habituales no respondieron.

El Celta de Vigo jugará contra el Real Madrid en Balaídos el partido pendiente de la jornada 21, que se tuvo que suspender por fenómenos meteorológicos adversos. El equipo de Berizzo no llega en su mejor momento al duelo, después de caer derrotado en semifinales de Europa League contra el Manchester United. Además, han perdido los últimos 5 partidos de Liga. No se juegan ya nada, solamente una victoria para alegrar a la hinchada en el último encuentro liguero.

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido Celta vs Real Madrid en vivo, perteneciente a la 38ª jornada de La Liga. El encuentro tendrá lugar en el Estadio de Balaídos a partir de las 21:00 horas.