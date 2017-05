Zidane: "El vestuario está feliz"

Google Plus

Zinedine Zidane en rueda de prensa. (VAVEL)

El Real Madrid necesitaba un empate o una derrota en el partido para poder seguir soñando con el título de la Liga. Y así fue, los blancos salieron de Balaídos con un uno a cuatro en el marcador, con dos goles de Cristiano Ronaldo, uno de Benzema y por último uno de Toni Kroos. El último encuentro es el próximo domingo frente al Málaga, donde les servirá un empate para alzar el trofeo.

Zinedine Zidane habló con los medios tras el partido. En primer lugar comentó sus sensaciones del encuentro que se acababa de jugar: "Era importante sumar y estamos contentos con los tres puntos, hoy hemos dado mucho. El vestuario está feliz. Cuando se juega con actitud y con trabajo se pueden conseguir muchas cosas."

El siguiente paso es pensar en el Málaga, todavía es pronto para Zidane de hablar sobre alzar el título. "Todavía falta un partido por sumar. La Liga no está sentenciada. Vamos a tener que jugar el último que será igual o más difícil que hoy, lo haremos al cien por cien.", declaró el técnico. "Hay que recuperar bien y hacer el último partido de Liga, hay que sufrir para ganar un título pero también hay que disfrutar. Se les ve a mis jugadores que disfrutan.", comentó Zidane sonriente.

También habló de varios jugadores de modo individual, en primer lugar del autor de dos de los cuatro goles del partido, Cristiano Ronaldo: "Cristiano se encuentra fisicamente fenomenal. Lo ha demostrado hoy, no solo marcando. Él está muy bien y se le ve en el campo". Sobre Nacho y el problema que tuvo en el pasado encuentro con una tarjeta amarilla que posteriormente le quitaron, dijo que a pesar de no jugar estaba contento y resalta la importancia de que esté entre los convocados.

Por último, le preguntaron por la posibilidad de alzar el título, cosa que para Zidane era un poco precipitado: "¿Ganar La Liga? No me metáis eso en la cabeza. No quiero hablar de ganar La Liga, quiero hablar de lo de hoy. Cuando juguemos el último hablaremos", dijo el entrenador blanco.

El próximo domingo volverá la Liga, la última jornada y con ella se despejarán todas las dudas.