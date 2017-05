Isco: "En La Rosaleda iremos a ganar"

Google Plus

Isco y Roncaglia, en una acción del partido | Fotografía: realmadrid.com

El Real Madrid ha ganado 1-4 al Celta de Vigo, en el partido atrasado y correspondiente a la jornada 21, con goles de Cristiano, por partida doble, Benzema y Kroos. Guidetti hizo el gol del honor por parte del club gallego. El conjunto blanco da un paso de gigante hacia el título liguero, ya que, con un solo punto en la Rosaleda, el Madrid sería campeón, aunque el Barça gane su partido ante el Eibar en el Camp Nou.

Isco ha sido, una noche más, uno de los protagonistas del partido, con dos asistencias para Cristiano Ronaldo, en un partido en el que vuelve a dejar detalles de su enorme e incontestable calidad. Vuelve a demostrarle a Zidane que merece tener un hueco en el once titular de Cardiff, en la final de Champions, y que el equipo funciona mejor con cuatro centrocampistas. Además, Bale volvería muy justo y sin disputar ningún partido desde el 23 de abril.

"Aspiramos al doblete gracias al trabajo de Zidane con las rotaciones"

Las rotaciones de Zidane están dando sus frutos e Isco considera clave los cambios que el técnico blanco introduce en cada partido: “El trabajo de Zidane con las rotaciones y los cambios nos ha llevado a tener la posibilidad de lograr el doblete”.

El centrocampista del Real Madrid elogió y admiró la figura de Cristiano Ronaldo, clave con dos goles esta noche, los dos tantos a pase del malagueño: “Vale con pasarle el balón cerca del área y él se encarga de hacer el resto. Cristiano ha llegado al final de temporada como un avión".

"Aunque con un punto seamos campeones, iremos a ganar al Málaga"

Isco no se fía del Málaga, su ex equipo, y dice que irán a por todas, a por un título que todavía no ha podido saborear el malagueño: “Hay que dar el último empujón en el partido de La Rosaleda. Solo nos queda este partido y nos vale un punto, pero iremos a ganar. Siempre que visito mi casa es un partido muy especial”.