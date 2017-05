Cristiano Ronaldo, elegido el mejor jugador ante el Celta/ FOTOGRAFÍA: Daniel Nieto (VAVEL).

Cristiano Ronaldo está que se sale. Es una realidad. Ha llegado como un avión al final de temporada, en parte gracias a las rotaciones de Zinedine Zidane, y Balaídos puede dar fe de ello. El luso ha marcado trece goles en sus últimos ocho partidos con el conjunto blanco. 403 dianas en 392 partidos con el Real Madrid, sin duda alguna historia viva del conjunto dirigido por Zinedine Zidane.

En un primer momento se pensó que el 7 no viajaría con el resto del equipo, como viene siendo habitual en los partidos fuera de casa, pero no fue así. Zidane quiere la Liga, y para ello necesita a su estrella. No podía permitirse fallar, así que Cristiano no se perdió la cita. De hecho fue el mejor del encuentro, y así lo reconocieron los seguidores de la cuenta de twitter de Real Madrid VAVEL. El 53% de los 167 votos fueron para el portugués, es decir unas 88 personas consideraron que fue el gran protagonista del partido. Su doblete, aunque pudo ser hat-trick, fue suficiente para disipar las dudas.

Isco Alarcón fue, según los encuestados, el segundo mejor futbolista en las filas del conjunto blanco. El malagueño, al igual que Cristiano, está cosechando un gran final de temporada. Zidane le dio protagonismo tras la lesión de Bale, y ha sabido aprovechar sus oportunidades. Recibió el 32% de los votos, por delante de jugadores como los goleadores Karim Benzema y Toni Kroos.

El último lugar en el podio lo ocupa el alemán con el 11% de los votos. Cuajó una gran actuación, dónde se involucró en tareas ofensivas, y marcó un tanto. Ante el Sevilla en la jornada anterior también marcó, y no fue un gol cualquiera. Fue el último en marcar en el Santiago Bernabéu esta temporada, dando a los suyos los tres puntos tras vencer por 4-1, curiosamente el mismo resultado que en Balaídos. Karim Benzema, que una vez más demostró estar en un gran estado físico, ocupó el cuarto puesto con el 4% de los votos.