Varane: "Mi sueño es seguir haciendo historia en el Real Madrid" | Foto: Daniel Nieto (VAVEL)

Raphael Varane fue protagonista en el programa ‘Campo de estrellas’ emitido en Real Madrid TV el pasado jueves, donde estuvo recordando su etapa desde que comenzara en el mundo del fútbol hasta su llegada al Real Madrid.

Sus inicios

“Al principio me dio miedo jugar en un equipo. Lo hacía con mi hermano en el jardín y hacerlo en un equipo no sabía lo que era. Me forzó mi padre. Fui el primer día y me gustó tanto que ya quería jugar siempre”, confesaba el defensa francés.

El Lens, su antiguo equipo

“Fui para hacer una prueba y unas semanas después me volvieron a llamar porque contaban conmigo. El problema era la distancia, pero fue un desafío para mí. Me tenía que cambiar en el coche. Mis padres siempre han estado ahí para motivarme y ayudarme. Tenía los objetivos muy claros y siempre hacía lo máximo para conseguirlos. Ellos me ofrecieron mi primer contrato profesional”, explicaba Varane.



“Con 17 años juego con el segundo equipo del club y después de cinco partidos el entrenador me pone de capitán con compañeros al lado que tenían 21 o 22 años. Era el más joven. Fue una sensación rara. Pero después de siete partidos me llamó el técnico del primer equipo para entrenar con ellos”, añadió.

La llamada de Zinedine Zidane

“Estaba en el bachillerato y me llamó Zizou pero contesté sin saber muy bien quién. Me habló y me dijo que no era una broma, que era él. Yo dije: '¿Quién es?'. Y reconocí la voz. Estaba con vergüenza y como fue una sorpresa le dije que si me podía llamar en otro momento que estaba ocupado. Te imaginas muchas cosas, pero nunca el Real Madrid. Era tan grande para mí que ni pensaba en él. Al final decidí venir aquí”, declaró el galo.

Llegada a Madrid

“Me acordaré siempre del día que llegué al aeropuerto y había muchos periodistas. Yo solo pensaba en ir al club a firmar y no me imaginaba tanta excitación, tanta energía por ver a un jugador. Entendí dónde llegaba. Cuando vi las Copas de Europa, el estadio, la ciudad… fue como un sueño y un momento único”, afirmó el futbolísta blanco.

“Mi primer recuerdo fue el vestuario del Bernabéu. Estaba solo mirando las taquillas y diciéndome: 'Éstos son mis compañeros ahora, es increíble'. En el vestuario me recibieron muy bien. La ayuda de Benzema y Diarra fue importante para mí y siempre me han ayudado mucho. Con 18 años, sin conocerme, tenía que demostrar que podía compartir vestuario con ellos”, recordaba sobre sus primeras impresiones en el vestuario madridista.

Las sensaciones en su debut con la elástica blanca

“Fue contra el Galatasaray y me hubiera quedado mirando al público todo el rato. Estaba muy concentrado y no me acuerdo mucho del partido. Mi primer gol fue un momento indescriptible. Fue de manera rara. Los cinco o seis segundos después no escuché ni un ruido. Estaba en otro mundo, un mundo donde solo había emociones. Quería marcar otro gol para escuchar a la gente. Fui el tercero más joven del club en debutar en Champions”, dijo Varane.

El Clásico

“Salió perfecto. No podía soñar algo mejor. Me sentí muy bien y muy cómodo. Era mi primer partido contra el Barcelona, en casa y marqué un gol. Defensivamente salió muy bien. Contra Messi intentaba anticiparme a la jugada porque si no era complicado de parar", comentaba el zaguero.

La Décima

“Supe que iba a jugar antes de la siesta y no pude dormir. Era mucha tensión y presión, la gente esperaba mucho la Décima, pero fue el partido que más he disfrutado y más emoción he tenido”, apuntaba el defensa francés.

"Ganar dos en tres años es algo histórico. Uno no se acostumbra a ganar Champions, siempre será increíble. Ganas y disfrutas, pero uno siempre quiere ganar más", decía sobre la posibilidad de ganar la tercera Champions consecutiva.

Su primera lesión

“Es el primer momento duro de mi carrera. Una parte de la vida de un profesional y siempre es un disgusto. Fue un periodo difícil, pero me hizo más fuerte. Tenía muchas ganas de volver a estar al cien por cien”, admitía el 'dorsal 5' merengue.

Expectativas de futuro

"Cada temporada empiezo como si fuese la primera, no me voy a cansar de ganar. Quiero disfrutar mucho tiempo del Real Madrid, mi familia y yo estamos encantados de vivir aquí. Este es un club tan grande que sólo puede seguir haciendo historia y yo quiero seguir siendo parte de ella, ese es mi sueño", concluyó el zaguero.