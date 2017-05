Marcelo, el lateral rey de Europa gracias a sus asistencias

Google Plus

Marcelo ejerciendo de capitán en el Santiago Bernabéu. (VAVEL)

Marcelo, ese jugador que enseña cada vez que salta al terreno de juego como ser lateral izquierdo, mediocentro y extremo a la vez. Una máquina de hacer pases perfectos, jugadas propias de un futbolista con magia en los pies, carreras en las que atraviesa la línea del centro del campo sin dificultad y sobre todo, grandes asistencias. Fuerza y velocidad en defensa y capacidad ofensiva por la banda izquierda, así podríamos definir al brasileño.

El pasado miércoles ante el Celta de Vigo, realizó el pase del tercer gol del encuentro a Karim Benzema, con el cual llega a las diez asistencias en la competición doméstica. Así, Marcelo se convierte en el mejor asistente de Europa, el mejor de las cinco grandes Ligas. Si contamos todas las competiciones, suman un total de 13: diez en Liga, dos en Champions y una en la Copa del Rey. Además ha anotado tres goles: uno al Betis, uno al Valencia y otro al Celta. 3.698 minutos acumulados en sus botas tan solo esta temporada, uno de los jugadores que menos ha descansado. Estas cifras son el broche perfecto para cerrar otra temporada sobresaliente con la camiseta blanca.

Las diez razones por las que esta temporada Marcelo Vieira se sitúa en el primer puesto de asistencias en las cinco grandes ligas son las siguientes: en primer lugar la asistencia contra el Alavés, con un pase en largo y medio gol regalado a Morata; la segunda no tardó en llegar, cinco minutos después le dio el pase a Cristiano para anotar el primer hat trick de la temporada; la tercera asistencia probablemente fue la mejor, se fue de toda la defensa del Granada con una jugada propia del fútbol sala y Cristiano se encargó de anotar; en el Sadar protagonizó la cuarta, se la pasó a Lucas Vázquez en el descuento para cerrar una gran victoria; la quinta fue ante el Valencia con un pase milimétrico pero que no sirvió para llevarse la victoria; la sexta frente el Villarreal en el Estadio de La Cerámica a la cabeza de Álvaro Morata para sacar tres puntos vitales; la asistencia número siete sirvió para que Cristiano pusiera el empate en el marcador frente al Betis; la octava dio lugar a una jugada mágica de Isco Alarcón con la que el malagueño firmó la temporada ante el Sporting; la novena fue en el Clásico en el cual el Real Madrid no pudo conseguir la victoria, aún así Marcelo dio el pase de gol a James Rodríguez y por último, la décima asistencia se la puso a Karim Benzema frente al Celta de Vigo en Balaídos.

Sin duda una temporada en la que ha dado mucho que hablar, y la cual termina siendo el mejor lateral izquierdo de Europa.