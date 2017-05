Zidane: "Muchos no quieren que el Madrid gane la Liga"

Zidane en rueda de prensa/ FOTOGRAFÍA: Daniel Nieto (VAVEL).

Llega el momento de la verdad. Dónde se decide todo. Dónde un error puede dejarte sin el título que premia la regularidad de una temporada, o por el contrario, dónde un acierto en el momento clave te brinda la oportunidad de añadir un nuevo trofeo a las arcas merengues. El Málaga de Míchel es el último escollo que tienen por delante los pupilos de Zinedine Zidane para alzarse con la Liga, y todo pasa por la Rosaleda este domingo a las 20:00 horas.

Última final por la Liga. El Real Madrid depende de sí mismo para ganar el título, y eso ha sido gracias a las rotaciones. El equipo ha llegado muy bien físicamente, y eso lo han notado dentro del vestuario: "Tiene mucha importancia depender de nosotros para ganar el título. Trabajamos desde el principio, estamos en un buen momento físicamente. Este es el último partido, y vamos a intentar hacer el máximo para ganarlo".

Zidane no ve nada más allá del tema Míchel. Fue jugador del Real Madrid, pero ahora entrena al Málaga. Su profesionalidad no la pone en duda, por lo que todo dependerá de la actuación de sus futbolistas: "Sólo pienso en lo nuestro. No miramos al rival, ni a nadie. Va a ser un partido difícil ante un equipo que lo está haciendo fenomenal. A mi lo que me interesa es lo que vamos a hacer nosotros".

Si el conjunto blanco consigue empatar o vencer en La Rosaleda serán oficialmente campeones de Liga. Es un título que últimamente se le está resistiendo al conjunto blanco, pero ahora parece más cerca que nunca: "Sabemos la dificultad que tiene ganar una Liga. Es muy duro, son 38 partidos, y no es nada fácil. Cada semana, o cada tres días, tienes que demostrar que quieres ganar la Liga. Hasta ahora es lo que hemos hecho. Los jugadores han estado muy bien todos los días. Tuvimos dificultades contra el Celta, y ante el Sevilla, pero con mucha concentración se pueden hacer cosas".

¿Qué es más difícil ganar una Liga o una Champions? Para el técnico francés, si tuviera que elegir, el campeonato de Liga requiere una mayor continuidad y regularidad. No obstante, la Champions cuenta con rivales muy duros que exigen una concentración máxima: "Es muy difícil tanto ganar la Liga como la Champions. Es cierto que la Liga es vivir el día a día. Quizás el campeonato nacional es más difícil porque es lo primero, lo que quieren todos. No sabría decir cuál es más complicado".

"Será más difícil que el partido ante el Celta"

El planeta Tierra se parará por unas horas para presenciar la última jornada de Liga. Desde Barcelona, rival que aspira aún al título, se vivirá con mayor efusividad una posible derrota del Real Madrid: "Muchos no quieren que el Madrid gane la Liga. Esto siempre ha sido así, pero no pasa nada. Nosotros sabemos dónde estamos, y vamos a seguir como hasta ahora. Sin bajar los brazos, y luchando hasta el último minuto".

Las rotaciones han sido la clave para que el Real Madrid esté como un tiro a estas alturas de temporada. Zinedine Zidane ha sabido gestionar de la mejor manera posible al grupo de forma que todos estén enchufados: "Siempre lo dije, esta plantilla es un espectáculo. Todos son muy buenos, la clave ha sido que se han sentido importantes. Es normal que haya unos más que otros, pero los que han jugado menos también lo han hecho igual de bien. Jugando cada tres días es muy difícil aguantar físicamente. Estamos bien física y anímicamente".

Plantados en la final de Champions, y a un partido de ganar la Liga, el conjunto merengue está a un paso de hacer historia. Ganar los dos títulos -es una hazaña que no se produce desde 1958-, y ahora cada vez está más cerca: "Aún no puedo hacer ningún balance. La respuesta siempre es la misma, yo pienso en el partido de mañana. Eso se hace a final de temporada, no se puede ir ahora más allá".

Cristiano Ronaldo está evidenciando, sin lugar a dudas, ser el jugador más beneficiado por las rotaciones. El luso ha marcado 13 goles en el último mes y medio, y ha tirado del equipo en el momento dónde más hacia falta: "Mañana vamos a viajar todos. Aquí todos somos importantes, y tenemos que estar juntos. Cristiano llega en un momento muy dulce, está muy bien. Faltan dos partidos, y lo vamos a dar todo".