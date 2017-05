Málaga vs Real Madrid EN VIVO en tiempo real en La Liga 2017 (0-0)

Toda la información del encuentro con la previa del partido Málaga vs Real Madrid en vivo.

La transmisión comenzará a las 20:00 hora española aquí, en su periódico deportivo de referencia, en VAVEL España.

De Burgos Bengoetxea arbitrará el partido en La Rosaleda/ FOTOGRAFÍA: La Liga.

De Burgos Bengoetxea, perteneciente al comité vasco de árbitros, será el encargado de arbitrar la última jornada de Liga. Sin duda alguna será un encuentro plagado de emoción, dónde tendrá una presión extra ya que la Liga se juega en ese partido.

Estadio La Rosaleda/ FOTOGRAFÍA: Wikipedia

La última jornada de Liga se disputará en La Rosaleda. El estadio tiene capacidad para más de treinta mil personas, y promete llenarse al completo. Muchos aficionados del Real Madrid viajarán hasta Málaga para ver el último encuentro de los suyos en la competición doméstica.

Atentos en el Málaga vs Real Madrid en vivo a Cristiano Ronaldo: El portugués ha llegado como un tiro a la recta final de la temporada. Lleva 13 goles en sus últimos ocho partidos, y está apareciendo en los momentos clave. Su participación en La Rosaleda será vital para que el conjunto blanco se alce con el título de Liga.

Atentos en el partido Real Madrid va Málaga en vivo a Sandro: No se achanta ante los grandes. Le marcó al Barcelona, su ex-equipo, y en Málaga ha demostrado que es un gran delantero. Ya hay muchos clubes interesados en hacerse con sus servicios, por lo que será un gran escaparate enfrentarse al Real Madrid en la última jornada de Liga.

Zidane en rueda de prensa/ FOTOGRAFÍA: Daniel Nieto (VAVEL).

Zidane dejó claro que hay mucho odio entorno al Real Madrid, en gran parte por sus éxitos deportivos: "Muchos no quieren que el Madrid gane la Liga. Esto siempre ha sido así, pero no pasa nada. Nosotros sabemos dónde estamos, y vamos a seguir como hasta ahora. Sin bajar los brazos, y luchando hasta el último minuto".

Míchel en la banda de La Rosaleda/ FOTOGRAFÍA: Málaga CF

Míchel no hizo caso a las insinuaciones que afirman que se dejará ganar o empatar con facilidad para que el Real Madrid gane la Liga: "Me alejo de cualquier protagonismo porque entiendo muy bien como funciona todo esto. No formamos parte de ningún juicio y tampoco somos culpables o inocentes. Yo ya no juego y mi protagonismo se limita a ser entrenador del Málaga".

Real Madrid vs Málaga en vivo

Málaga y Real Madrid han jugado 38 partidos en feudo andaluz. Los malagueños han conseguido la victoria en diez ocasiones, y el empate once veces. El resto, (17) victorias del conjunto blanco. El último, en territorio malagueño, acabó con empate a uno gracias a los goles de Cristiano - que falló un penalti- y Albentosa.

Cristiano Ronaldo en Balaídos/ FOTOGRAFÍA: Liga Santander.

En la jornada anterior, el cuadro merengue consiguió la victoria por 1-4 ante el Celta de Vigo en la jornada aplazada. Cristiano, que marcó un doblete, evidenció una vez más el gran momento que está atravesando en esta recta final.

El Real Madrid está a un partido de conseguir el título de Liga. El Málaga es el último escollo a superar esta temporada, y será a las 21:00 horas en La Rosaleda. Los blancos llevan sin perder siete temporadas en la última jornada del campeonato, por lo que si la historia decidiera prolongarse, el conjunto dirigido por Zinedine Zidane saldría campeón tras el pitido final.

Luis Hernández y Juanmi luchando por el balón/ FOTOGRAFÍA: Liga Santander.

En su último encuentro empataron a dos en Anoeta. Estuvieron a quince minutos de llevarse los tres puntos, pero un gol de Butista en el 85' acabó con la quinta victoria consecutiva de los pupilos de Míchel. La Real se jugaba el pase a Europa League, por lo que no podía permitirse una derrota, y menos en casa.

Partido Real Madrid en vivo hoy

El Málaga con Míchel es otro. Desde que el club anunciara su contratación hace más de dos meses, el conjunto andaluz ha vivido un auténtico proceso de mejora. Llevan cinco partidos sin conocer la derrota, y están en un gran momento físico. Han ganado a equipos como el Barcelona, Sevilla, Valencia o el Celta de Vigo.

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión de la última jornada del campeonato: Málaga vs Real Madrid en vivo, perteneciente a la 38ª jornada de Liga. El encuentro tendrá lugar en La Rosaleda a partir de las 20:00 horas.