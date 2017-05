Análisis del rival: un Málaga de menos a más

Google Plus

Fuente: La Liga Santander

El Málaga será el juez de La Liga Santander. El Madrid visita La Rosaleda sabiendo que si gana o empata será campeón liguero. Por su parte, el equipo andaluz, que no se juega nada, intentará ganar por orgullo, por su afición, y para callar bocas de los que aseguran que Michel se dejará ganar por su pasado blanco.

Ha sido una temporada muy rara para el Málaga. Hasta tres entrenadores han pasado por su banquillo, y solo el último, Míchel, ha convencido a la afición. Primero fue Juande Ramos, que dimitió en diciembre tras el mal rendimiento del equipo y el poco crédito que tenía, luego Marcelo Romero, que no pudo reconducir el mal camino de los suyos. Y ahora Míchel, que está ilusionando a la afición en este último tramo de competición.

¡Como está Sandro! El Barcelona confía en su ex jugador Sandro para que le fastidie la fiesta al Real Madrid. El delantero está siendo el mejor de la temporada del Málaga, y es muy difícil que no se lo lleve ningún grande este verano. Equipos como Atlético de Madrid o Everton ya se han interesado por el ex del Barcelona. Es una de las sorpresas gratas de esta Liga Santander.

Rindió por debajo de sus posibilidades

El Málaga formó un equipo en verano capaz de alcanzar competiciones europeas. Tiene mucho talento arriba, jugadores como Jony, Keko, Sandro u Ontiveros, futbolistas capaces de desequilibrar un choque igualado. El medio del campo de los andaluces es uno de los mejores de la Liga. Camacho y Recio tienen mucho nivel, y tienen también jóvenes como Fornals que juegan muy bien.

El año que viene, con Míchel en el banquillo desde el principio, y con alguna que otra incorporación de nivel, el Málaga espera hacer una buena temporada y hacerse hueco entre los grandes. Quitando el excelente final de temporada, ha sido una decepción el año que ha hecho el equipo de la Costa del Sol.

El Barça confía en su profesionalidad

El Madrid tan solo tiene que ganar o empatar para salir campeón en La Rosaleda. Durante toda la semana, se ha llegado a dudar de la profesionalidad de Míchel, ex jugador del Real Madrid. El equipo quiere competir y demostrar que no se van a dejar comprar por nadie.

A parte, el Málaga se juega dinero. El reparto televisivo es diferente dependiendo de la posición en la que acabes la temporada. Por ello, si gana, subirá puestos en la clasificación, y percibirá más dinero por derechos televisivos para la temporada que viene.