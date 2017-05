El Real Madrid es campeón de Liga por 33ª vez

Google Plus

Sonó el pitido final, el que cerró 38 partidos de esfuerzo, de sudor, lágrimas, sangre, goles, alegrías, frustraciones y celebraciones. Toda una temporada de críticas, cuestionamientos contrarrestados con resultados, victorias y records. Los jugadores del Real Madrid alzaron sus brazos, como tocando el cielo, desahogándose y agradeciendo por su 33ª liga, pero esto se consiguió con un último encuentro que comenzó dos horas antes.

Inicio y gol

El Madrid viajó a Málaga con la esperanza de ganar su primera liga después de cinco años, Zidane no se iba a guardar nada, aunque solo necesitara de un punto para ser campeón. Puso a los mejores soldados que tenía disponibles y ellos respondieron con rapidez.

En el minuto 2 Cristiano respondió a la racha goleadora que viene arrastrando en esta última etapa de la temporada, un error en la salida del Málaga, un pase providencial de Isco y la frialdad en definición del portugués puso el 0-1. Reafirmó su buen presente, ha marcado 14 goles en los últimos nueve partidos, llegó a la octava temporada marcado 25 o más goles en Liga; dentro de esos tantos 14 han sido de visitante en la actual campaña.

Cristiano, goleador letal. Foto: La Liga

La Liga estaba más cerca que nunca, ya que no mucho tiempo después, en Barcelona el Eibar se adelantaba en el marcador sobre el equipo culé, que finalmente remontó y ganó, pero no importó. Al Madrid no le interesaba esto, ellos seguían en su partido. Isco jugaba detrás de Benzema y Cristiano, los dos con mucha movilidad.

A pesar de ese resultado parcial, el Málaga no se dio por vencido y comenzó a hacer su trabajo. Encontraron espacios en la última línea del Madrid, muchas veces por la banda de Danilo. Pero allí, en el minuto 20, Sandro disparó un tiro libre que Keylor pudo atajar de manera fantástica, dándole un respiro al equipo “merengue”.

Si bien los locales seguían amenazando en campo blanco, el Real Madrid parecía mantener las cosas bajo control. Las presentaciones de Luka Modric y Toni Kroos fueron claves, el croata cortando y recuperando balones y el alemán repartiendo con precisión como de costumbre.

Modric, pieza clave del Madrid. Foto: La liga

Con e 1-0 el Madrid no metía una marcha más en la velocidad del partido y pero no mostraba mayor preocupación. Con el partido bajo aparente control, se fueron al descanso.

Control y celebración

Benzema reafirmó la victoria 0-2. Foto: La Liga

Ya en el segundo tiempo, las cosas no parecían cambiar, el Madrid manejaba, el Málaga empujaba lo que podía. Pero en el minuto 55, en un tiro de esquina, el cobro de Kroos como casi siempre encuentra a Sergio Ramos, que pateó al arco, Kameni ataja, pero deja el balón vivo que rebota en Varane, Karim Benzema lo encuentra y lo envía al fondo del arco poniendo el 0-2.

Keylor volvió a vestirse de héroe en el minuto 58 con otra atajada y el equipo local siguió llegando, aunque sin oportunidades claras y sin representar demasiado peligro para el equipo de Zidane. Ingresaron los cambios, Kovacic, James y Morata en reemplazo de Casemiro, Benzema e Isco ovacionado por todo el estadio.

Movieron el balón, buscaron a media marcha un tercer gol, pero no llegaba. Modric seguía en racha de recuperaciones, pero el Málaga nunca bajó los brazos, lo intentó hasta el final, pero no le fue suficiente.

Así, sin muchos apuros sonó el pitido final y los jugadores madridistas se encontraron en el medio del campo a celebrar, titulares, suplentes, cuerpo técnico y por supuesto Zinedine Zidane, que sonreía con más fuerza que nunca.

Zidane el maestro de la orquesta blanca. Foto: La Liga

El cierre a una liga casi perfecta, ya que lograron marcar en cada una de las jornadas de la competición y llegaron a los 64 encuentros encontrando el fondo de la red contraria. Como visitantes fueron letales, ya que sumaron 47 puntos fuera de casa, uno más de los logrados en el Bernabéu. También encadenaron 30 partidos consecutivos, lejos de Chamartín, marcando gol.

El trabajo de Zinedine Zidane no puede pasar desapercibido ya que logró mantener en el mejor nivel posible a toda su plantilla. Es el único campeón de Liga en el que prácticamente todos sus jugadores participaron en más de 1000 minutos. Ya suma su cuarto titulo como entrenador del primer equipo y apunta al quinto, el proximo 3 de junio en la Champions League.

El madridismo celebra, grita, aplaude y se reafirma como el más ganador de esta liga española con 33 títulos. Poco para reprochar y mucho para alabar. Así, el equipo se dirigirá a La Cibeles, compartirán con su afición y levantarán un trofeo más.