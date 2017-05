Zidane: "Me gustaría subirme aquí a la mesa y bailar, estoy muy feliz"

Google Plus

Zidane en rueda de prensa. (VAVEL)

El Real Madrid ha levantado en La Rosaleda la Liga número 33 cinco años después. Tras un cero a dos con goles de Cristiano Ronaldo y Karim Benzema, los blancos han conseguido el título de la competición doméstica. Zidane, como sus jugadores, rebosaban de felicidad y emoción, y se ha visto en rueda de prensa.

En primer lugar le preguntaron por sus sensaciones: "No lo parece, pero por dentro estoy muy contento. Esto es lo más difícil y lo más bonito, porque la liga española es la más bonita y ganarla así con esta plantilla es lo mejor", apuntó Zidane.

Sobre la competición liguera y lo complicado que ha sido alzar este trofeo el técnico blanco declara que ha sido muy disputada pero luchando y trabajando la han podido conseguir. "Ha habido momentos difíciles y complicados, pero cuando pasan 38 jornadas y estás arriba... No tiene precio. Tras cinco años había que volver", dice el entrenador.

Al finalizar el encuentro gran parte de la plantilla se dirigió a Zidane para mantearlo: "Ha sido espectacular", dice recordando el momento. A continuación el mister se ha dirigido a Cristiano Ronaldo: "Le he abrazado y le he dicho que siempre está ahí, haciendo la diferencia y me alegro por él, pero también por todos", cuenta.

Tuvo un detalle especial acordándose de su hermano el mayor, a quien en cierta parte le dedica este título. "He sufrido mucho, cada tres días, hay mucha tensión pero es bueno. Hay que disfrutar porque llevamos nueve meses trabajando y muchos años esperando. Lo dedicamos a toda la afición", continúa diciendo.

Cuando le preguntaron por la final de la Champions en Cardiff el francés declara que todavía no hay que pensarlo: "Nosotros no pensamos ahora, pensamos en festejar, en ir a Cibeles a ver a la gente, que tienen que ver a su equipo".