Keylor Navas: "Es difícil ver a un vestuario unido y este lo es"

Keylor Navas compareció en zona mixta tras la victoria conseguida en La Rosaleda. El portero costarricense apareció ante los medios con la cabeza rapada en lo que se preveía como la primera apuesta del vestuario blanco.

El tico aclaró a los medios el motivo del corte de pelo que le hizo su compañero Marcelo: "Es por todos los niños en tratamiento contra el cáncer. Por sus familias, para que sigan luchando. Por ellos es este título. Le pido a dios por todos ellos, para que se recuperen".

El portero del Real Madrid confesó cuál es el secreto del éxito liguero ante lo que no dudó en destacar la unión del vestuario: “Es una imagen de felicidad, ver a todo el grupo celebrando. Es difícil ver a un vestuario unido, porque unos juegan más que otros, y este lo es de verdad”.

Keylor finaliza la temporada en un gran estado físico. El portero ha pasado una temporada irregular pero el trabajo y la constancia le han devuelto el gran estado de forma que se espera de él. El costarricense ha afirmado no sentirse ofendido por las críticas que ha tenido durante este tiempo: “En mi vida siempre lo he puesto todo en mano de Dios, algunos dirán que no merezco estar aquí pero mi valor es el mismo, me siento la misma persona cuando hablan mal y cuando hablan bien".

Para muchos de los jugadores blancos la pregunta sobre la continuidad la temporada que viene era una pregunta obligada y Keylor Navas era uno de ellos. El jugador tranquilizó a la afición blanca indicando que “No me pienso ir, tengo tres años de contrato". A pesar de que todavía les falta la final de Cardiff el jugador del Real Madrid ya tiene puesto su objetivo en la temporada que viene y en los posibles sustitutos o rivales que pueda tener en el banquillo: "Voy a venir la próxima temporada con más fuerza que nunca. Mi objetivo lo tengo claro, voy a seguir trabajando para comerme a todo lo que venga. No tengo problema en tener que competir, como he hecho siempre”.

Por último quiso agradecer a la afición el apoyo mostrado durante la presente temporada y concluyó indicando que “Es mi primera Liga y espero que sea la primera de muchas con el Real Madrid”.