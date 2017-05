Cristiano alcanza los 40 goles por séptima temporada consecutiva

Cristiano Ronaldo celebra un tanto | Foto: Daniel Nieto-VAVEL

Cristiano Ronaldo no se cansa. No se cansa de batir récords, de hacer frente a cuantos retos se le pongan delante y, sobre todo, no se cansa de anotar goles. Ya son siete de las ocho temporadas que lleva en el Real Madrid en las que alcanza los 40 goles. Anotó 33 goles en su primera temporada (2009 - 10), pero desde entonces no se ha apeado de la marca que de nuevo ostenta esta temporada. Si bien en las seis anteriores no bajó de los 50.

54 en la segunda temporada, 60 en la tercera, 55 en la cuarta, 51 en la quinta, 61 en la sexta (el récord hasta ahora), 51 en la séptima y 40 en esta octava temporada del luso en la plantilla del Real Madrid. Si bien, aún puede engrosar este número si anota en la final de Champions League frente a la Juventus de Turín. Allí estará nada menos que Gianluigi Buffon bajo los palos para impedir que Cristiano Ronaldo siga sumando goles.

Impresionante tramo final de temporada

Cristiano Ronaldo empezó la temporada con un ritmo anotador por debajo del que nos tenía acostumbrados, llovieron las críticas hacia un jugador que nos tiene malacostumbrados a meter al menos un gol por partido. Pero Cristiano supo sobreponerse a todo el ruido mediático. Gracias a un magnífico trabajo y a los descansos que Zinedine Zidane le ha ido dando en ciertos partidos, el de Madeira ha llegado al tramo final de temporada en un estado de forma físico y anotador espectacular.

Disputando fresco los partidos y anotando nada menos que 14 goles en los últimos nueve partidos disputados. Y no precisamente goles poco importantes, sino goles que han servido para aupar al Madrid hasta la final de Champions, anotando cinco goles ante el Bayern en cuartos de final y tres ante el Atlético de Madrid en semifinales. Sin olvidar que abrió el marcador en el encuentro que le dio la Liga al Real Madrid.