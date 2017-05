Isco, Jugador Cinco Estrellas de Mahou de la temporada

Google Plus

Isco contra el Alavés. Foto: Daniel Nieto VAVEL

Todo trabajo tiene su recompensa. E Isco lo sabe muy bien. El malagueño ha sido elegido Jugador Cinco Estrellas de Mahou de la temporada, redondeando la espectacular campaña está firmando. 10 goles y 9 asistencias (solo en La Liga) le avalan para convertirse en uno de los futbolistas más determinantes del año blanco. Partiendo desde la mediapunta, la banda izquierda o el carril diestro. Isco termina apareciendo en todos lados y al servicio de todos. De ahí su importancia.

No es la primera vez que el internacional español se lleva un reconocimiento por parte de Mahou. También logró el premio a mejor jugador de los meses de noviembre, febrero y abril. Ningún jugador ha logrado tantos en este curso.

En la parroquia blanca no saben qué más hacer para que el malagueño se quede. Desde que saltó la bomba de su posible salida de Concha Espina, debido a los pocos minutos con los que contaba, el respetable madridista no ha parado de dedicarle elogios y cánticos. Zidane le ha brindado la oportunidad que se merecía. Y claro, Isco no es de los que decepciona.

Vital para la consecución de la primera Liga del Real Madrid en cinco años, su titularidad en la final de Champions de Cardiff comienza a ser una realidad. Algo que, hace unos meses, parecía impensable, pues era el tercer futbolista menos utilizado por "Zizou" en la competición continental. Pero el "22" merengue ya está aquí. Ha explotado definitivamente. Su renovación parece cada vez más cerca. Y ya nadie duda de su compromiso con el equipo.

Deportivo, Sporting, Celta, Alavés, Atlético o Betis. Son muchos los conjuntos destrozados por Isco esta temporada, aunque quizá todavía le quede el más importante (Juventus). Eso sí, su magnífico año en La Liga ya no lo puede negar nadie. El mejor centrocampista (y jugador) de la competición de largo.