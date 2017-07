Florentino Pérez: "Yo creo que Cristiano va a seguir"

Foto: Daniel Nieto - (VAVEL)

Florentino Pérez, ratificado nuevamente como presidente del Real Madrid, atendió a la prensa, donde habló de todos los temas relacionados con el club, comenzando por las sensaciones que le dejó la temporada recientemente finalizada: “Estamos todos muy contentos, es el premio al trabajo bien hecho, dirigido por Zinedine Zidane y verdaderamente hay un entusiasmo colectivo en el madridismo en general del España y el mundo entero”.

Así como le dio crédito al entrenador, también aseguró la continuidad del francés: “Zidane sigue seguro y lo primero que vamos a hacer cuando venga de vacaciones, es renovarle. Nadie conoce mejor que él, lo que es el club y el vestuario y eso le da un valor que tiene sobre los demás y que le hace haber triunfado en 17 meses”. Y su papel como DT del equipo ya lo veía venir desde hace varios años: “Desde que yo le fiche en 2001, tengo que decir que yo he tenido una relación permanente con él. Siempre ha estado con nosotros y sabía que iba a ser entrenador del Real Madrid una vez que el decidió ser entrenador, porque al principio yo tenía dudas, pero una vez lo decidió, era solo cuestión de tiempo. Nos dio mucho como jugador, muchísimo y eso nos lo ha vuelto a dar como entrenador”.

El presidente explicó en que se basa el proyecto del club, el cual ha conseguido buenos resultados: “El Real Madrid es un club que hemos heredado en donde el proyecto deportivo es inseparable del proyecto económico. Desde Bernabéu se dice que esto es una ecuación deportiva y económica. Esa ecuación es lo que nos ha hecho grandes, no solo deportivamente sino en el tema económica”.

Era claro que el tema de Cristiano Ronaldo y su posible salida iba a ser un tópico obligatorio en la entrevista con el presidente del club, pero Pérez quiere tomar las cosas con calma: “Cristiano tiene contrato con el Real Madrid, lo único que sabemos es que, al parecer, a algún compañero de selección, le ha dicho enfadado que se va del Real Madrid… Yo no he hablado con Cristiano Ronaldo, yo no le doy la importancia que se le da y lo único que hay que hacer es esperar y cuando termine de jugar la Copa Confederaciones pues hablaremos y yo creo que, está enfadado seguro, porque es una persona totalmente integra, cumplidora con todos sus obligaciones y bueno, pues cuando alguien ha querido hacerle daño, pues él lo siente… Para nosotros es un jugador que estamos encantados que esté en el Madrid, tiene contrato en vigor y yo creo que Cristiano va a seguir”.

Florentino confía en el actuar del jugador portugués y solo pide paciencia: “El lleva aquí ocho años y ha tenido un comportamiento ejemplar en todos los órdenes. Ya que alguien diga, a raíz de estas noticias, que él está enfadado pues me parece razonable. Aquellos que han aprovechado esta circunstancia, para tratar como un delincuente a Cristiano, no solo me parece mal a mí, sino que imagino que también a él. Que haya comentado con alguien que está enojado, pues me parece normal. Déjenlo que está concentrado en la Copa Confederaciones y cuando termine ya tendrá ocasión de hablar o no”.

Con el mercado de fichajes activo, fue imposible que el nombre de Kylian Mbappé no surgiera: “Es joven y muy buen jugador, como otros tantos que a esa edad pues apuntan muy bien. Esta época me recuerda a la del año pasado, cuando yo tenía que fichar a uno y tenía que ser Pogba. Bueno, no lo fichamos porque además teníamos un gran equipo, como se ha demostrado. Los jugadores tienen que tener un sitio para hacernos mejores y yo no lo vi el año pasado con Pogba, de todas formas, el verano es muy largo y de aquí al 31 de agosto hay tiempo, todo el mundo sabe que más de un jugador hemos fichado ese día… Tenemos que tener paciencia”.

También se le preguntó por las posibles salidas de Álvaro Morata y James Rodriguez y si ya habían negociaciones activas: “Lo de Morata yo creo que no hay ningún acuerdo, pero no ha acabado junio. Tenemos hasta el 31 de agosto, pero lo del acuerdo no es verdad. Nosotros vamos a hacer lo que sea mejor para el club, de acuerdo con lo que quiere el entrenador y la dirección deportiva y en eso estaremos trabajando. También James es jugador del Madrid, y los jugadores de Real Madrid no se van cuando quieren ellos, ni cuando quieren sus papas o sus agentes y nosotros tenemos que hacer coincidir los intereses de los jugadores, pero prevaleciendo los intereses del club”.

Dijo que iba a esperar a que el entrenador regresara de sus días de descanso para definir temas: “Yo hablo con Zinedine Zidane mucho, pero está de vacaciones, hasta que no vuelva no vuelvo a hablar con él. Dice que tiene un magnifico equipo y que le gustaría que siguieran los mismos y eso me parece a mí de lo más sensato que hay, lo cual no quiere decir que no vaya a haber algún movimiento, pero eso de que van a salir cinco y van a entrar seis, eso no va a pasar”.

De la posible salida de la que sí habló fue de Mariano: “Él tiene que salir, eso me parece una cosa razonable. Parece que se está hablando con el Olympique de Lyon y yo encantado en que él encuentre algo que sea de su acomodo y que le vaya bien al club al que vaya”.

Por otro lado, se mostró satisfecho con los resultados del Juvenil A dirigido por Guti: “Si sigue así, seguro que va a poder ser entrenador del primer equipo”. Tampoco se olvidó de el reciente anuncio de Álvaro Arbeloa de su retirada como futbolista y su posible futuro de vuelta al club merengue: “Él ha dicho que quiere ayudar al Madrid y no en el puesto de portavoz, porque todo el mundo sabe que Emilio Butragueño lo hace perfectamente bien y estamos viendo como nos puede ayudar. Es un jugador de la cantera que tiene todos esos valores madridistas y no hay nadie mejor que él para transmitirlos”.

En los últimos temas que tocó, estuvo el de la creación del equipo femenino: “Ya lo he dicho muchas veces, estamos trabajando en ello, pero no en hacer un equipo de futbol femenino en el que venga una holandesa, una brasilera, etc. Estamos pensando hacerlo desde la formación, desde pequeñas y para que ellas se desarrollen en este deporte tan bonito, pero desde pequeñas”.

Finalizó hablando de la pretemporada que comienza el próximo 10 de julio, en la que disputarán la International Champions Cup: “Este torneo son partidos amistosos y como jugamos contra el Manchester United, el Manchester City, el Barcelona, eso siempre motiva, pero no hay que perder de vista el objetivo de la pretemporada y es estar bien preparados para afrontar la temporada, ganar las grandes competiciones, tenemos dos que son la Supercopa de Europa y la Supercopa de España, son muy duras. Es para llegar en forma para poder ganarlas”.