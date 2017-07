Ronaldo Nazário: "Estoy casi seguro de que Cristiano se quedará en Madrid"

Ronaldo, en su época de jugador del Real Madrid. Foto: Getty Images

El histórico delantero brasileño que levantó una Copa Intercontinental y una Liga con el Real Madrid se ha pronunciado sobre los temas de actualidad blancos en una entrevista concedida al diario italiano "La Gazzetta dello Sport". Como no podía ser de otra forma, el nombre de su tocayo Cristiano Ronaldo no pasó inadvertido y se convirtió en el protagonista de varias de las preguntas del periódico. Sobre su posible salida, Ronaldo Nazário se muestra optimista: "Estoy casi seguro de que Cristiano se quedará en Madrid. Un jugador que marca 50 goles por año es una seguridad demasiado grande, no se puede renunciar a eso", afirma. "Los grandes jugadores siempre deciden, pero a pesar de que no conozca bien las razones de su malestar, no creo que haya un equipo que pueda tratar mejor a Cristiano que el Real Madrid", añadió.

Además de abordar la incógnita del crack luso, Ronaldo también opinó sobre los jugadores que más suenan para incorporarse a la plantilla madridista. Para él, futbolistas como Kylian Mbappé o Donnarumma sí encajarían en el equipo blanco. Sobre el joven talento del Mónaco, Nazário considera que es "muy bueno, buenísimo. Está listo para jugar en el Real Madrid", pero dirige los focos hacia Florentino Pérez y el míster Zizou, asegurando que "ellos son los que piensan en esas cosas". Su opinión sobre el actual portero del AC Milán no se queda atrás, y afirma que "es normal que le guste al Madrid. Los grandes jugadores son siempre bienvenidos aquí, hay casi obligación de seguirlos".

Excompañeros y caminos diferentes

El brasileño también ha hablado sobre el que fue su compañero en el Real Madrid y a día de hoy es entrenador del club: Zinedine Zidane. Una vez sale el nombre del técnico francés, Ronaldo no cesa en sus elogios hacia Zizou: "Si juegas bien como Zidane lo hacía significa que tienes el fútbol dentro. Él tenía disciplina, estudiaba fútbol durante su carrera de jugador y esto le sirvió para saber gestionar un grupo difícil y una hinchada exigente como lo es la del Madrid. Honestamente no pensaba que pudiera ganar dos Ligas de Campeones consecutivas. Pero si hay una persona en el mundo que merece haberlo conseguido, esa es Zidane". Además de adular a Zinedine, Ronaldo descubrió un hecho sobre el mismo que era desconocido para el público: Zidane ya se preparaba para ser entrenador incluso antes de haber colgado las botas.

La entrevista no sólo se centró en la actualidad del Real Madrid, sino que el exfutbolista brasileño terminó analizando su situación personal actual. Ronaldo es a día de hoy embajador mundial del club blanco siendo la que viene su segunda temporada como representante del Madrid en todo el planeta, pero sus ambiciones no se quedan ahí: "Me encuentro muy a gusto en Madrid, pero también estoy listo para una experiencia distinta. No descarto comprar un club de Segunda División, algo parecido a la fundación de las escuelas de fútbol 'Ronaldo Academy'".